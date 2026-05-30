साखरेचे दोन दर ठरवले जाणार? सर्वसामान्यांसाठी एक, कंपन्यांसाठी दुसरे दर? 'टू द पॉईंट'मुलाखतीत विनय कोरेंची माहिती

Sugar Dual Pricing : बुधवारी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्यासोबत महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत साखरेच्या ड्युएल प्रायसिंगसंदर्भात चर्चा झाल्याची माहिती माजी मंत्री विनय कोरे यांनी झी 24 तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत दिली.
Sugar Dual Pricing : भारतात साखरेची (Sugar) मागणी मोठी आहे. साखरेपासून वेगवेगळे प्रोडक्ट तयार केले जातात. पण, सर्वसामान्य ग्राहक आणि हे साखरेचे प्रोडक्ट तयार करणाऱ्या कंपन्यांसाठी साखरेचे दर मात्र एकच आहेत. पण, आता साखरेच्या ड्युएल प्रायसिंगसंदर्भात चर्चा सुरू झालीय. बुधवारी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्यासोबत महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाची बैठक झाली. ज्यात साखरेच्या या दोन दरांबाबत चर्चा झाल्याची माहिती माजी मंत्री विनय कोरे यांनी झी 24 तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत दिली आहे.
झी 24 तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत माजी मंत्री विनय कोरे यांनी सांगितलं की, 'कालच्या बैठकीत धोरणात्मक सर्वात चांगली जी चर्चा झाली ती प्रामुख्याने ड्युएल प्राइजिंग साखरेचं करता येईल का? या संदर्भात झाली. म्हणेज घरगुती साखर वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी कमी दर किंवा त्यांना स्वस्त दराने साखर उपलब्ध करणं आणि साखरेचा वापर बायप्रॉडक्टमध्ये करून मोठ्या प्रमाणात नफा कमावणाऱ्या उद्योगांसाठी साखरेचा वेगळा दर. असं केल्यानं साखरेचा एकत्रित किंवा सरासरी भाव वाढवून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यासमोर जो प्रश्न निर्माण झालाय त्याला मदत करता येईल का? या अनुषंगाने खूप चांगली बैठकीत झाली', असं विनय कोरे यांनी सांगितलं.
माजी मंत्री विनय कोरे यांनी सांगितलं की, 'घरगुती वापरासाठी जी साखर आहे तिचा वेगळा दर आणि साखरेचा वापर बायप्रॉडक्टमध्ये करून उत्पादन तयार करणाऱ्या उद्योगांसाठी साखरेचा वेगळा दर असं दोन दर घोषित करायचे आणि ते करणं सोपं आहे हे मी बुधवारी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत मांडण्याचा प्रयत्न केला. GST चं इनपुट क्रेडिट घेते तेव्हा जर उद्योग घेताना उद्योगातील साखर त्यांनी खरेदी केली असेल तरच त्यांना इनपुट क्रेडिट घेता येईल. घरगुती वापराची साखर जर उद्योगाने घेतली तर त्यांना इनपुट क्रेडिट घेता येणार नाही. त्यामुळे यात फार मोठा काळाबाजार यात होण्याची शक्यता नाही किंवा तो रोखता येईल'.
साखरेची किमान आधारभूत किंमत वाढण्यासंदर्भात सुद्धा बुधवारी अमित शाह यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत चर्चा झाल्याचे आणि त्यांनी आश्वासन दिल्याचे मुलाखतीत माजी मंत्री विनय कोरे यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, 'FRP मध्ये दरवर्षी वाढ झाली मात्र MSP ची मात्र वाढ झाली नाही. FRP 29 टक्क्यांनी वाढली आणि MSP एक रूपया सुद्धा वाढली नाही. याचा परिणाम साखर उद्योगावर आर्थिक दृष्ट्या झालेला आहे. म्हणून MSP वाढणं गरजेचं आहे. यावर बैठकीत अमित शाह यांनी ही मागणी मान्य करून लवकरात लवकर म्हणजेच येत्या 10 दिवसात याबाबत निर्णय घेऊ असं आश्वासन दिलं आहे'.