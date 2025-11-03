English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अमानवी कृत्यामुळे महाष्ट्रा हादरला! छत्रपती संभाजीनगरमध्ये गतिमंद मुलांना अमानुष मारहाण

संभाजीनगरमध्ये गतिमंद विद्यार्थ्यांना मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना समोर आलेय.अमानुष मारहाण केल्याचा सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.चैतन्य कानिफनाथ निवासी विद्यालयातील हा धक्कादायक प्रकार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 3, 2025, 10:25 AM IST
अमानवी कृत्यामुळे महाष्ट्रा हादरला! छत्रपती संभाजीनगरमध्ये गतिमंद मुलांना अमानुष मारहाण

Chhatrapati Sambhajinagar News : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मांडकी गावातून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. चैतन्य कानिफनाथ निवासी गतिमंद विद्यालयात गतिमंद मुलांना अमानुष मारहाण करण्यात आली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल आला आहे. या अमानवी कृत्यामुळे संताप व्यक्त केला जात आहे. संबधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. 

या व्हायरल व्हिडिओत शिपाई एका लहान मुलाला बेदम मारहाण करताना दिसत आहे. विद्यार्थ्याचे हात पाय बांधून त्याला कुकरच्या झाकणाने माहणार केल्याचंही या व्हिडिओत दिसत आहे. तसंच केअर टेकरनेही मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेचं सीटीटीव्ही फुटेज पोलिसांकडे जमा करण्यात आले आहे. याप्रकरणी चिखलठाणा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दिलेल्या तक्रारीनुसार मारहाण करणारा आरोपी  प्रदीप देहाडे हा विद्यार्थ्यांच्या छातीवर पाय ठेवून त्यांना मारहाण करत असल्याचं म्हटल आहे. 

या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांकडे जमा करण्यात आले आहेत. तक्रारीनुसार सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये मारहाण करणारा आरोपी  प्रदीप देहाडे हा विद्यार्थ्यांच्या छातीवर पाय ठेवून त्यांना मारहाण करत असल्याचं दिसत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात संबंधितांनी चिकलठाणा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान हा प्रकार समोर कसा आला आणि याबाबत सर्वात आधी प्रशासनाकडे तक्रार करणारे प्रतिम घंगाळे यांनी विद्यालय प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. तसेच मुलांना होणाऱ्या मारहाणीसाठी जबाबदार देखील असल्याचा आरोप केला आहे.

FAQ

1 ही घटना कुठे घडली?
ही संतापजनक घटना छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मांडकी गावात घडली आहे. चैतन्य कानिफनाथ निवासी गतिमंद विद्यालयात गतिमंद मुलांना अमानुष मारहाण करण्यात आली.

२. घटनेचे स्वरूप काय आहे?
गतिमंद मुलांना शिपाई आणि केअर टेकरने अमानवी मारहाण केली. व्हायरल व्हिडिओत शिपाई एका लहान मुलाला बेदम मारहाण करताना, त्याचे हात-पाय बांधून कुकरच्या झाकणाने मारहाण करताना दिसत आहे. आरोपी प्रदीप देहाडे विद्यार्थ्यांच्या छातीवर पाय ठेवून मारहाण करत असल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसते.

३. घटनेचा व्हिडिओ कसा समोर आला?
घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे, ज्यामुळे संताप व्यक्त केला जात आहे. सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांकडे जमा करण्यात आले असून, त्यात मारहाण दिसत आहे.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Tags:
Violent children brutally beaten in Chhatrapati SambhajinagarChaitanya Kanifnath Residential School incidentछत्रपती संभाजीनगरछत्रपती संभाजीनगर मारहाण

