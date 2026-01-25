शिवसेनेच्या एबी फॉर्मचं भाजप आमदाराकडून वाटप? व्हायरल ऑडिओ क्लिपमुळे खळबळ

आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीतही महायुतीत अंतर्गत संघर्ष होऊ शकतो. या निवडणुकीतही भाजप विरुद्ध शिवसेना संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. त्याची झलक धाराशीवमध्ये पाहायला मिळाली आहे. शिवसेनेच्या एबी फॉर्मचं वाटप भाजप आमदाराकडून होतंय, असा आरोप होत आहे. एक ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यानं हे प्रकरण समोर आलं आहे.
नगरपरिषद, महानगरपालिका निवडणुकांनंतर आता जिल्हा परिषद निवडणुकीतही भाजप–शिवसेना संघर्ष उघड झाला आहे. धाराशिवमध्ये शिवसेनेच्या जिल्हा परिषद उमेदवारांना भाजप आमदार राणा जगजीत सिंह पाटील यांच्या हस्ते एबी फॉर्म देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप शिवसेनेचे वरिष्ठ पदाधिकारी अविनाश खापे यांनी केला आहे. यासंदर्भात अविनाश खापे यांनी शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख राजन साळवी यांना विचारणा केल्याचा ऑडिओ सध्या व्हायरल झाला आहे. या ऑडिओ बॉम्बमुळे शिवसेनेतच मोठी खळबळ उडाली आहे..
राणा पाटील आपल्या मुलासोबत बसून आमच्या पक्षाचे एबी फॉर्म वाटत होते, असा आरोप अविनाश खापे यांनी केला आहे. आता अविनाश खापे यांच्या आरोपांमुळे भाजपसोबतच शिवसेनाही अडचणीत आली असून, पक्ष नेतृत्वाकडून नुकसान नियंत्रणाचे प्रयत्न सुरू आहेत, असं दिसत आहे.
याआधी माजी मंत्री तानाजी सावंत यांनीही भाजप आमदार राणा जगजीत सिंह पाटील यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. धाराशिव जिल्ह्यात सर्वच पक्षांची सूत्रे एकाच आमदाराच्या हातात असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. एकीकडे युतीची भाषा, तर दुसरीकडे आरोप-प्रत्यारोप सुरु असताना धाराशिवच्या राजकारणात पुढे काय घडणार, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.