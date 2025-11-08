Reel Vs Real : काही गोष्टी व्हायरल न झालेल्याच बऱ्या; लव्हाळवाडी गावाची अवस्था पाहून असंच म्हणाल...

Reel Vs Real lavhalwadi village : 'हिडन जेम' (Hidden Gem) अशा कॅप्शनसह सोशल मीडियावर दर दिवशी असंख्य गोष्टी व्हायरल होतात. खाण्यापिण्याच्या, खरेदीच्या ठिकाणांसह असंख्य पर्यटनस्थळांचाही त्यामध्ये समावेश असतो. अशा या व्हायररल होणाऱ्या रील आणि फोटोपोस्टमध्ये मागील काही दिवसांपासून (Maharashtra Tourism) महाराष्ट्रातील एक छोटंसं गाव बरंच चर्चेच आलं. खऱ्या अर्थानं डोंगररांगांच्या कुशीत वसलेल्या या गावातून जाणारी वाट, या वाटेच्या दोन्ही बाजूंना असणारी शेततळी, तिथली हिरवळ आणि या गावाचा साधेपणा प्रत्येकाचच मन जिंकत आहे. इतकच काय, तर या गावाची पोस्ट किंवा रील (Insta Reel) पाहिल्यानंतर पुढच्याच क्षणी ते नेमकं कुठंय, याचा शोधही बरेच नेटकरी घेत आहेत.
ते म्हणतात ना, काही गोष्टी व्हायरल न झालेल्याच बऱ्या असतात; त्याचा प्रत्यय सध्या या गावात येत आहे. निसर्गाच्या अगाध लीलांनी नटलेल्या या गावाचं नाव आहे लव्हाळवाडी. भंदारदरा इथं वसलेलं हे गाव अनेकांच्याच काळजाचा ठोका चुकवत असलं तरीही सध्या ते इतक्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झालं आहे की, अनेक लहानमोठे फिरस्त्यांचे गट, कोणी सोलो ट्रॅव्हरलर, इंफ्लुएन्सर या गावाला भेट देत आहेत. या गावाच्या व्हायरल झालेल्या रस्त्यावर गावकरी कमी आणि भटकंतीसाठी आलेल्यांची आणि रील बनवणाऱ्यांचीच तोबा गर्दी पाहायला मिळत आहे. इतकंच नव्हे, तर वेळप्रसंगी इथल्या छानशा वाटेवर वाहतूकोंडीसुद्धा पाहायला मिळत आहे. त्यामुळं गावचं सौंदर्य जपण्यासाठी आवाहन करणाऱ्या आणि शाश्वत पर्यटनासाठी प्रयत्न करणाऱ्या अनेकांनीच या गावात सुरू असणारं हे 'रील प्रकरण' थांबवण्याचं आवाहनही केलं आहे.
लव्हाळवाडी गावावर महाराष्ट्र पर्यटन विभागाचं लक्ष गेलं नाही, अशीही बाब नाही, कारण वर्षभरापूर्वीच या विभागानं सोशल मीडिाच्या माध्यमातून हे ठिकाण सर्वांसमोर आणलं होतं. जिथं ते नेमकं कुठे आहे याचीही माहिती देण्याक आली होती. अकोले तालुक्यातील सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांतील लव्हाळवाडी हे आदिवासी दुर्गम खेडं असल्याचं त्या पोस्टमध्ये म्हटलं गेलं होतं.
तालुक्यातील भंडारदरा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात निसर्गाचा मोठा ठेवा आहे. मोसमात येथील करवंदाच्या जाळ्या, गावठी आंब्याची झाडे, तसेच इतर फळझाडे आणि काही वेली बहरत असून, . भंडारदरा बॅकवॉटरच्या शेवटी असलेल्या या लव्हाळवाडी गावाजवळील पूलावरुन प्रवास करताना येथील निसर्गाच्या विहंगम सौंदर्याने पर्यटक मंत्रमुग्ध होतात, असं म्हणत या गावाकडे सर्वांचच लक्ष वेधलं होतं. तेव्हापासून आतापर्यंत या गावानं बरेच रीलस्टार आणि तऱ्हेवाईक पर्यटकही पाहिले असतील असं म्हणणं गैर नाही.
