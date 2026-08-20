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रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी अनिवार्य असतानाच मुंबईतील प्रकार संताप आणणारा, परप्रांतिय कॅब चालकाने मराठी प्रवाशासोबत काय केलं पाहा?

मुंबईतल्या रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी. प्रवाशांशी मराठीत बोलणं अनिवार्य आहे अन्यथ आजपासून रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 20, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:36 AM IST
रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी अनिवार्य असतानाच मुंबईतील प्रकार संताप आणणारा, परप्रांतिय कॅब चालकाने मराठी प्रवाशासोबत काय केलं पाहा?
Image Credit: Cab Driver Viral Video

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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