बच्चन कुटुंबातील 'ही' व्यक्ती आहे संजय राऊतांची मोठी फॅन; स्वत: जया बच्चन यांनी दिली माहिती, केला मराठीत संवाद

Viral Video Jaya Bachchan marathi conversation with sanjay raut: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या कन्या रेवती सुळे आणि सारंग लखानी यांचा विवाहसोहळा २० जून रोजी मुंबईतील एका आलिशान पंचतारांकित हॉटेलमध्ये मोठ्या थाटामाटात पार पडला. या सोहळ्याला राजकारण, उद्योगविश्व आणि मनोरंजन क्षेत्रातील अनेक दिग्गजांनी उपस्थिती लावली होती. लग्नाच्या रिसेप्शनमधील अनेक खास क्षणांचे व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. त्यापैकी एक व्हिडीओ विशेष चर्चेत आला आहे. या व्हिडीओमध्ये अभिनेत्री आणि खासदार जया बच्चन या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांच्याशी मराठीत संवाद साधताना दिसत आहेत.
रिसेप्शनदरम्यान संजय राऊत दिसताच जया बच्चन यांनी त्यांना हाक मारत, "भाऊ, तुम्ही श्वेताला भेटलात का?" असा प्रश्न विचारला. त्यावर राऊत यांनी "हो, ती भेटली ना मला..." असे उत्तर दिले. यानंतर जया बच्चन यांनी उपस्थितांना हसत सांगितले की, "श्वेता तुमची फॅन आहे." हा संवाद कॅमेऱ्यात कैद झाला असून त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे. विशेष म्हणजे, जया बच्चन यांनी संवादाची सुरुवात मराठीत केल्याने अनेकांचे लक्ष या व्हिडीओकडे वेधले गेले आहे.
रिसेप्शनला अमिताभ बच्चन आणि त्यांचे कुटुंब, उद्धव ठाकरे यांचे कुटुंब तसेच अनिल अंबानी यांनी एकत्र उपस्थिती लावली होती. या आगमनाचे व्हिडीओही सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले आहेत.
रेवती सुळे आणि सारंग लखानी यांच्या विवाहसोहळ्याला राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, राज ठाकरे, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अखिलेश यादव, शाहरुख खान, करण जोहर, रणबीर कपूर, रितेश देशमुख आणि जेनेलिया देशमुख यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
सारंग लखानी हे विश्वराज ग्रुपचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अरुण लखानी यांचे सुपुत्र आहेत. जलव्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रिया आणि पायाभूत सुविधा विकास क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या या उद्योगसमूहात ते कार्यकारी संचालक म्हणून काम पाहतात. यापूर्वी त्यांनी बिझनेस डेव्हलपमेंट क्षेत्रातही कामाचा अनुभव घेतला आहे. तर रेवती सुळे यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून शिक्षण पूर्ण केले आहे. त्या सक्रिय राजकारणात नसल्या तरी बारामती लोकसभा निवडणुकीदरम्यान त्यांनी आई सुप्रिया सुळे यांच्या प्रचारात प्रथमच सक्रिय सहभाग घेतला होता.
सध्या मात्र जया बच्चन आणि संजय राऊत यांच्यातील मराठी संवादाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगलाच चर्चेचा विषय ठरत आहे.