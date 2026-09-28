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भाजपाचं स्टिकर असलेल्या धावत्या SUV मधून आधी पानाची पिचकारी, मग गुळण्या अन् नंतर बाटलीच...; मुंबईतला किळसवाणा Video

वाहनांसंदर्भात व्हिडीओ बनवणाऱ्या प्रसिद्ध युट्यूबरने आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन हा व्हिडीओ शेअर केल्यानंतर त्यावर मुंबई पोलिसांनी रिप्लाय करताना नेमकं काय म्हटलंय जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 28, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 10:28 AM IST
भाजपाचं स्टिकर असलेल्या धावत्या SUV मधून आधी पानाची पिचकारी, मग गुळण्या अन् नंतर बाटलीच...; मुंबईतला किळसवाणा Video
Image Credit: हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेत आहे

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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