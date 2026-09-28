/भाजपाचं स्टिकर असलेल्या धावत्या SUV मधून आधी पानाची पिचकारी, मग गुळण्या अन् नंतर बाटलीच...; मुंबईतला किळसवाणा Video

मुंबईमधील एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून या व्हिडीओमध्ये 'महिंद्रा एक्सयूव्ही700' मधून एक व्यक्ती चालकाच्या बाजूला बसून रस्त्यावर पान खाऊन थुंकत असल्याचं दिसत आहे. तसेच या व्यक्तीने धावत्या कारमधून रस्त्यावर कचरा फेकल्याचा आरोपही केला जात आहे. विशेष म्हणजे या महागड्या एसयूव्हीवर भारतीय जनता पार्टीचे स्टिकर असल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळेच कचरा फेकणारी आणि थुंकून मुंबईचे रस्ते खराब करणारी व्यक्ती भाजपा पदाधिकारी आहे का असा सवाल केला जात आहे.
वाहन उद्योग क्षेत्रातील नावाजलेले कंटेटं क्रिएटर आणि युट्यूबर सॉयरस धाबर यांनी एक्स अकाऊंटवरुन हा व्हिडीओ शेअर केला असून त्यांनी भाजपा मुंबईच्या अकाऊंटला टॅग केलं आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये, धावत्या एसयूव्हीमधून एक व्यक्ती खिडकीतून पान थुंकताना आणि नंतर पाण्याने गुळण्या करत बाहेर थुंकताना दिसत आहे. त्यानंतर, गाडी चालू असतानाच त्यातील एक व्यक्ती दरवाजा उघडून रस्त्यावर रिकामी प्लास्टीकची बाटली फेकतानाही दिसत आहे.
या एसयूव्हीच्या खिडक्यांना 'टिंटेड' (गडद रंगाचे) काचा होत्या आणि गाडीवर भाजपचे स्टिकर होते. गाडीवरील या राजकीय स्टिकरमुळे सोशल मीडियावर या व्हिडिओची जोरदार चर्चा रंगली. धाबर यांनी आपल्या पोस्टमध्ये या कृत्यावरुन टीका केली आणि या घटनेकडे लक्ष वेधण्यासाठी भाजपच्या मुंबई युनिटला टॅग केलं आहे.
या व्हायरल व्हिडिओला मुंबई वाहतूक पोलिसांनीही रिप्लाय केला आहे. धाबर यांच्या पोस्टला प्रतिसाद देताना, वाहतूक पोलिसांनी पुढील कारवाईसाठी गाडीचा पूर्ण तपशील किंवा ठिकाणाची माहिती देण्याची विनंती केली.
मात्र, व्हिडिओमध्ये दिसणाऱ्या व्यक्तींची ओळख अद्याप पटलेली नाही. तसेच, व्हिडिओतील घटना नेमकी कोणत्या ठिकाणची आहे आणि त्याची सत्यता काय आहे, याची स्वतंत्रपणे पडताळणी होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे या संदर्भातील पुढील तपशील सध्या तरी उपलब्ध नाही. "काही लोकांची निर्लज्जपणाची पातळी तर बघा! अगदीच घृणास्पद आहे हे, आधी खिडकीतून थेट पानांच्या पिचकाऱ्या मारल्या. मग गाडी चालत असतानाच दरवाजा उघडला... आणि त्यानंतर हे केलं... अत्यंत किळसवाणे. गाडीवरचा तो स्टिकरच सर्व काही सांगून जातो," अशा कॅप्शनसहीत सॉयरस धाबर यांनी हा व्हिडीओ शेअर केला आहे.
The absolute levels of shamelessness some people have. Disgusting. First spat huge fountains of paan straight out of the window. Then opened the door and didn’t same WHILE MOVING. Then did this…. Disgusting. The sticker on the car says it all.— Cyrus Dhabhar (@CyrusDhabhar) September 24, 2026
Yuck @BJP4Mumbai - YUCK! pic.twitter.com/oIcQNp2wFH
या व्हायरल व्हिडीओमुळे सार्वजनिक ठिकाणी पान थुंकणे आणि कचरा फेकणे यांसारख्या मुंबईतील प्रकारांकडे आणि त्यासंदर्भातील नियमांकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या नियमावलीनुसार सार्वजनिक ठिकाणी पान थुंकल्यास 250 रुपये दंड आकारला जातो, तर कचरा फेकल्यास 500 रुपयांचा दंड होऊ शकतो. धावत्या गाडीतून कचरा म्हणून एखादी वस्तू खाली फेकली तर ते इतर वाहनचालकांसाठी आणि पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठीही धोकादायक ठरु शकतं.
सध्या तरी व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमधील एसयूव्ही कारमध्ये दिसणाऱ्या व्यक्तींची ओळख किंवा त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या कोणत्याही दंडात्मक कारवाईबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.