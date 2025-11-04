Viral Video: ठाण्यात स्कुटीवर स्टंट करताना शेजारच्या गाडीला घातली लाथ, त्याचक्षणी पोलिसांनी पाहिलं; शिकवला आयुष्यभराचा धडा

Viral Video: रस्त्यांवर रात्रीच्या वेळी अनेक तरुण दुचाकीवरुन हुल्लडबाजी करताना दिसतात. रस्त्यांवर स्टंट करत ते आपल्यासह इतरांचाही जीव धोक्यात घालण्याचा प्रयत्न करत असतात. पोलीस असणार नाहीत अशी ठिकाणं निवडत तिथे सर्रासपणे हे स्टंट आणि हुल्लडबाजी सुरु असते. अशा तरुणांवर कारवाई करण्यासाठी नागरिक नेहमी आग्रह करत असतात. दरम्यान असाच ठाण्यात एका हुल्लडबाज तरुणाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. त्याच्या दुर्दैवाने हुल्लडबाजी करताना पोलीस त्याच्या मागून दुचाकीवरुन जात होते. यानंतर पोलिसांनी त्याला आयुष्यभराचा धडा शिकवला आहे.
ठाण्यातील मुंब्रा येथील एक तरुण स्कुटीवरुन हुल्लडबाजी करतानाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओ एक तरुण स्कुटी बेदरकारपणे चालवत स्टंटबाजी करताना दिसत आहे. यादरम्यान त्याने एका बाईकस्वाराला लाथ घालून खाली पाडण्याचाही प्रयत्न केला. दरम्यान याचवेळी मागून पोलिसांची बाईक येत असल्याची त्याला अजिबात कल्पना नव्हती. ज्यामुळे त्याला आयुष्यभराचा धडा मिळाला आहे.
बेदरकार स्टंटबाजीला आळा!
मोटार स्कुटीवर स्टंट करताना नियम मोडणाऱ्या युवकावर मुंब्रा पोलिसांकडून तात्काळ कारवाई.#ThanePolice #MumbraPolice #RoadSafety #NoStuntRiding pic.twitter.com/qZbL3zNfXS
— ठाणे पोलीस.. Thane Police (@ThaneCityPolice) November 3, 2025
तरुण हुल्लडबाजी करत असताना मागे बाईकवर दोन पोलीस कर्मचारी गस्तीवर फिरत होते. तरुण हुल्लडबाजी करत असल्याचं पाहिल्यानंतर त्यांना त्याला रस्त्यातच अडवलं. यानंतर त्याला कॅमेऱ्यासमोर हात जोडून माफी मागायला लावली.
ठाण्यातील या व्हिडीओच्या सुरुवातीला रस्त्यांवरुन दुचाकी जाताना दिसत आहेत. यादरम्यान, एक तरुण यादरम्यान त्याच्या स्कूटरवर उभा राहून त्याच्या जवळून दुचाकी चालवणाऱ्या दोन तरुणांना लाथ मारण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो. आरोपी त्याच्या स्कूटरवरून पडताना थोडक्यात बचावतो. त्यानंतर तो दुसरा प्रयत्न करतो आणि एका स्कूटरवर पाय ठेवतो.
त्याला स्थानिक पोलीस कर्मचारी त्याच्या मागे गस्त घालत होते आणि त्यांनी त्याचा स्टंट पाहत आहेत याची त्याला कल्पना नव्हती. त्यांनी आरोपीला ताब्यात घेत पोलीस ठाण्यात नेलं.
पोलीस ठाण्यात नेल्यानंतर त्याने हात जोडून माफी मागितल्याचा व्हिडीओ ठाणे पोलिसांनी शेअर केला आहे. "बेदरकार स्टंटबाजीला आळा! मोटार स्कुटीवर स्टंट करताना नियम मोडणाऱ्या युवकावर मुंब्रा पोलिसांकडून तात्काळ कारवाई," अशी कॅप्शन देत पोलिसांनी व्हिडीओ शेअर केला आहे.
पोलिसांनी दुचाकीस्वाराला त्याची चूक मान्य करायला आणि इतरांना सुरक्षितपणे गाडी चालवण्याचा संदेश देण्यास सांगण्यात आलं. व्हिडिओमध्ये तो हात जोडून स्वतःची ओळख करून देतो, आणि स्टंट करत असल्याचं स्वीकारतो. तो इतरांना हळू गाडी चालवण्यास सांगतो आणि पोलीस कारवाई करतील असंही सांगतो.