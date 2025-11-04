English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Viral Video: ठाण्यात स्कुटीवर स्टंट करताना शेजारच्या गाडीला घातली लाथ, त्याचक्षणी पोलिसांनी पाहिलं; शिकवला आयुष्यभराचा धडा

Viral Video: ठाण्यातील एका स्कुटीचालकाचा रस्त्यांवर हुल्लडबाजी करतानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. यादरम्यान त्याने शेजारुन जाणाऱ्या एका दुचाकीला लाथ घालून पाडण्याचाही प्रयत्न केला.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 4, 2025, 04:00 PM IST
Viral Video: रस्त्यांवर रात्रीच्या वेळी अनेक तरुण दुचाकीवरुन हुल्लडबाजी करताना दिसतात. रस्त्यांवर स्टंट करत ते आपल्यासह इतरांचाही जीव धोक्यात घालण्याचा प्रयत्न करत असतात. पोलीस असणार नाहीत अशी ठिकाणं निवडत तिथे सर्रासपणे हे स्टंट आणि हुल्लडबाजी सुरु असते. अशा तरुणांवर कारवाई करण्यासाठी नागरिक नेहमी आग्रह करत असतात. दरम्यान असाच ठाण्यात एका हुल्लडबाज तरुणाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. त्याच्या दुर्दैवाने हुल्लडबाजी करताना पोलीस त्याच्या मागून दुचाकीवरुन जात होते. यानंतर पोलिसांनी त्याला आयुष्यभराचा धडा शिकवला आहे. 

ठाण्यातील मुंब्रा येथील एक तरुण स्कुटीवरुन हुल्लडबाजी करतानाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओ एक तरुण स्कुटी बेदरकारपणे चालवत स्टंटबाजी करताना दिसत आहे. यादरम्यान त्याने एका बाईकस्वाराला लाथ घालून खाली पाडण्याचाही प्रयत्न केला. दरम्यान याचवेळी मागून पोलिसांची बाईक येत असल्याची त्याला अजिबात कल्पना नव्हती. ज्यामुळे त्याला आयुष्यभराचा धडा मिळाला आहे. 

तरुण हुल्लडबाजी करत असताना मागे बाईकवर दोन पोलीस कर्मचारी गस्तीवर फिरत होते. तरुण हुल्लडबाजी करत असल्याचं पाहिल्यानंतर त्यांना त्याला रस्त्यातच अडवलं.  यानंतर त्याला कॅमेऱ्यासमोर हात जोडून माफी मागायला लावली. 

नेमकं काय झालं?

ठाण्यातील या व्हिडीओच्या सुरुवातीला रस्त्यांवरुन दुचाकी जाताना दिसत आहेत. यादरम्यान, एक तरुण यादरम्यान त्याच्या स्कूटरवर उभा राहून त्याच्या जवळून दुचाकी चालवणाऱ्या दोन तरुणांना लाथ मारण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो. आरोपी त्याच्या स्कूटरवरून पडताना थोडक्यात बचावतो. त्यानंतर तो दुसरा प्रयत्न करतो आणि एका स्कूटरवर पाय ठेवतो. 

त्याला स्थानिक पोलीस  कर्मचारी त्याच्या मागे गस्त घालत होते आणि त्यांनी त्याचा स्टंट पाहत आहेत याची त्याला कल्पना नव्हती. त्यांनी आरोपीला ताब्यात घेत पोलीस ठाण्यात नेलं. 

पोलीस ठाण्यात नेल्यानंतर त्याने हात जोडून माफी मागितल्याचा व्हिडीओ ठाणे पोलिसांनी शेअर केला आहे. "बेदरकार स्टंटबाजीला आळा! मोटार स्कुटीवर स्टंट करताना नियम मोडणाऱ्या युवकावर मुंब्रा पोलिसांकडून तात्काळ कारवाई," अशी कॅप्शन देत पोलिसांनी व्हिडीओ शेअर केला आहे. 

पोलिसांनी दुचाकीस्वाराला त्याची चूक मान्य करायला आणि इतरांना सुरक्षितपणे गाडी चालवण्याचा संदेश देण्यास सांगण्यात आलं. व्हिडिओमध्ये तो हात जोडून स्वतःची ओळख करून देतो, आणि स्टंट करत असल्याचं स्वीकारतो. तो इतरांना हळू गाडी चालवण्यास सांगतो आणि पोलीस कारवाई करतील असंही सांगतो.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Viral VideoThanebikebike rider

