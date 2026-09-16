/अंबोलीच्या धबधब्याखाली हातात बाळाला घेऊन भिजत असतानाच अंगावर पडला भलमोठा साप, पुढे काय झालं पाहा, धक्कादायक VIDEO

धबधब्यावर सहलीचा आनंद लुटणाऱ्या एका कुटुंबावर भलंमोठं संकट कोसळलं होतं. पण सुदैवाने त्यांचं दैव बलवत्तर असल्याने काही हानी झाली नाही. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. झालं असं की, एक व्यक्ती हातात लहान मुलाला घेऊन धबधब्याखाली भिजत असतानाच वरुन एक भलामोठा साप त्यांच्या अंगावर कोसळला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये असलेल्या आणि पावसाळ्यात पर्यटकांचे आकर्षण असलेल्या आंबोली धबधब्यावर ही घटना घडली. .
धबधब्यावर उपस्थित असलेल्या एका पर्यटकाच्या मोबाईलमध्ये हा व्हिडीऔ कैद झाला आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओची सुरुवात त्या व्यक्तीपासून होते, जी लहान मुलाला कडेवर घेऊन निसरड्या जमिनीवरून चालत आहे. त्याच वेळी, धबधब्याच्या पायथ्याशी कुटुंबातील इतर सदस्य आनंद लुटताना दिसत आहेत.
हे कुटुंब आपल्या सहलीचा आनंद घेत असतानाच, अचानक वरच्या खडकांवरून एक मोठा साप खाली पडला आणि थेट त्या व्यक्तीच्या खांद्यावर आला, जो लहान मुलाला कडेवर घेतले होते. त्या व्यक्तीला काही समजण्याआधीच किंवा काही प्रतिक्रिया देण्याआधीच, तो साप घसरून खडकांच्या फटीत लपला आणि त्यानंतर तिथून निघून गेला.
Snake Falls From Above at Amboli Waterfall, Narrowly Missing Child in Viral Video— Digital Prime News (@DigiPrimeNews) September 14, 2026
A video from Amboli waterfall in Maharashtra has gone viral after a snake suddenly fell from above, landing very close to a man carrying a small child, sending visitors into a screaming panic.… pic.twitter.com/L2MEModOkV
त्यानंतर लोकांना आरडाओरडा ऐकू येत आहे. तसंच लहान मुलाला कडेवर घेतलेल्या व्यक्तीचीही या अनपेक्षित प्रसंगावर प्रतिक्रिया उमटल्याचे दिसून येते. "तो खूप मोठा साप आहे, तो नाग (कोब्रा) आहे," असं एक व्यक्ती ओरडते. पण हा सापाची नेमकी प्रजात स्पष्ट झालेली नाही.
या भीतीदायक घटनेमुळे, विशेषतः पावसाळ्यात वन्यजीव असलेल्या भागात आणि धबधब्यांच्या परिसरात जाण्यातील गंभीर धोके अधोरेखित झाले आहेत. मुसळधार पावसामुळे अशा पर्यटन स्थळांवर पर्यटकांची मोठी गर्दी होत असल्याने, कोणत्याही अनुचित घटनेला प्रतिबंध करण्यासाठी नागरिकांनी अत्यंत खबरदारी बाळगण्याचा सल्ला दिला जात आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने, पर्यटकांनी दाट झाडी, निसरडे खडक आणि लपलेल्या भेगांपासून सुरक्षित अंतर राखणे आवश्यक आहे; कारण अशा ठिकाणी वन्यजीव सहसा आश्रय घेत असतात.