मुंबईत लोकलच्या दरवाजाला हार्नेस बांधून तरुणाचा धोकादायक स्टंट; नंतर झाला आयुष्यभरासाठी पश्चाताप, VIDEO तुफान व्हायरल

Viral Video of Man Performing Dangerous Stunt in Local Train: मुंबईच्या धावत्या लोकलमध्ये तरुणाने धोकादायक स्टंट केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. तरुणाने दरवाजाला हार्नेस बांधून केलेल्या स्टंटमुळे एकच खळबळ उडाली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 5, 2026, 08:01 PM IST
Viral Video of Man Performing Dangerous Stunt in Local Train: मुंबई ही लोकलची लाईफलाईन म्हणून ओळखली जाते. रोज लाखो लोक या लोकलने प्रवास करत असतात. अनेकदा कामावर जाताना चाकरमान्यांना ट्रेनच्या बाहेर लटकत, जीव धोक्यात घालत प्रवास करावा लागतो. कुटुंबाची आर्थिक जबाबदारी, कर्तव्य यामुळे या जोखीम ते उचलत असतात. पण याच लोकलमध्ये अनेकदा काहीजण विनाकारण ट्रेनच्या दरवाजाला लटकून धोकादायक स्टंट करताना दिसतात. जणू काही हा जीव देवाचा आहे आणि त्याचा तो अपर्ण करत आहोत अशा प्रयत्नात ते असतात. दरम्यान असाच एका व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. धावत्या लोकल ट्रेनमध्ये हा तरुण चक्क दरवाजाला हार्नेस बांधून स्टंट करताना दिसत आहे. 

नेमकं काय झालं आहे?

मुंबईच्या धावत्या लोकल ट्रेनमध्ये एका तरुणाने आपला जीव धोक्यात घालून धोकादायक स्टंट केल्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या क्लिपमध्ये तो तरुण हार्नेसच्या सहाय्याने स्वतःला ट्रेनच्या दरवाजाला बांधून, धावत्या ट्रेनमधून बाहेर धोकादायकपणे झुकलेला दिसत आहे.

31 डिसेंबरला हा व्हिडीओ एक्सवर शेअर करण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा व्हिडिओ हार्बर लाइनवरील कॉटन ग्रीन रेल्वे स्टेशनजवळ रेकॉर्ड करण्यात आला आहे. रेल्वे सेवानेही या पोस्टवर प्रतिसाद दिला आहे. हे प्रकरण संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी पोस्टमध्ये दिली आहे. दरम्यान रेल्वे संरक्षण दलाने (आरपीएफ) धोकादायक स्टंट करणाऱ्या त्या तरुणाला अटक केली आहे.

आरपीएफने सांगितलं आहे की, 31 डिसेंबर रोजी तक्रार मिळाल्यानंतर त्या तरुणाविरुद्ध रेल्वे कायद्याच्या कलम 154 आणि 145 (बी) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. अहवालानुसार, आरोपीला मशीद बंदर परिसरातील त्याच्या निवासस्थानाजवळ छापा टाकून ताब्यात घेण्यात आलं.

बाबूल अशी स्टंट करणाऱ्या तरुणाची ओळख पटली आहे. तो मूळचा बिहारचा आहे. चौकशीदरम्यान त्याने स्टंट केल्याची कबुली दिली आणि तो स्टंट डॉकयार्ड स्टेशनजवळ केल्याचं सांगितले. त्याने भविष्यात असा धोकादायक स्टंट पुन्हा करणार नाही असं अधिकाऱ्यांना आश्वासन दिल्यानंतर त्याला नोटीस देऊन सोडून देण्यात आलं. 

यापूर्वी 13  डिसेंबर रोजी सीवूड वाहतूक पोलिसांनी पाम बीच रोडवर केलेल्या एका धोकादायक स्टंटची स्वतःहून दखल घेतली होती. त्यांनी बेदरकार आणि जीवघेण्या पद्धतीने वाहन चालवल्याबद्दल एका व्यक्तीविरुद्ध नेरुळ पोलिसांत गुन्हा दाखल केला. एका व्हिडिओमध्ये आरोपी एका धावत्या कारच्या छतावर बसलेला दिसत होता, ज्यामुळे त्याचा स्वतःचा आणि इतरांचा जीव धोक्यात आणला होता. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.

शिवराज यादव 

