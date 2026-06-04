/राजेश क्षीरसागर यांच्या मुलाच्या VIDEO वरुन संघर्ष! कोल्हापुराच्या राजकारणात पेटला नवा वाद, शिंदे-ठाकरे सेना आमने-सामने

प्रताप नाईक, कोल्हापूर
गोव्यातील एका कॅसिनोमधील कथित व्हिडिओमुळे कोल्हापूरच्या राजकारणात नवा वाद पेटला आहे. शिंदे सेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांचे पुत्र आणि नगरसेवक ऋतुराज क्षीरसागर कॅसिनोमध्ये जुगार खेळत असल्याचा आरोप ठाकरे सेनेचे जिल्हाप्रमुख रविकिरण इंगवले यांनी केला आहे. या आरोपांमुळे कोल्हापुरातील ठाकरे सेना आणि शिंदे सेना यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
ल्हापुरात काही वर्षांपासून ठाकरे सेनेचे जिल्हाप्रमुख रविकिरण इंगवले आणि शिंदे सेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्यातील राजकीय संघर्ष सातत्याने चर्चेत राहिला आहे. आता या संघर्षाला नवे वळण मिळाले आहे. रविकिरण इंगवले यांनी पत्रकार परिषद घेत कॅसिनो मधील एक कथित व्हिडिओ सार्वजनिक केला. या व्हिडिओमध्ये नगरसेवक ऋतुराज क्षीरसागर गोव्यातील एका कॅसिनोमध्ये दिसत असल्याचा दावा करण्यात आला. जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधीने अशा ठिकाणी जाऊन जुगार खेळणे योग्य आहे का? असा सवाल इंगवले यांनी उपस्थित केला. यावेळी त्यांनी क्षीरसागर कुटुंबावरही जोरदार टीका करत भ्रष्टाचाराच्या आरोपांपासून ते कौटुंबिक संस्कारांपर्यंत विविध मुद्द्यांवर निशाणा साधला
दरम्यान, या आरोपांवर नगरसेवक ऋतुराज क्षीरसागर यांनीही जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. 2022 पासून रविकिरण इंगवले सातत्याने क्षीरसागर कुटुंबाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. इंगवले यांनी सादर केलेल्या व्हिडिओबाबत कायदेशीर सल्ला घेण्यात येणार असून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असे ऋतुराज क्षीरसागर यांनी स्पष्ट केले. तसेच व्हायरल करण्यात आलेल्या व्हिडिओमध्ये कोणतीही छेडछाड किंवा एडिटिंग करण्यात आली आहे का, याचीही तांत्रिक तपासणी केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विशेष म्हणजे रविकिरण इंगवले आणि आमदार राजेश क्षीरसागर यांचे संबंध एकेकाळी चांगले होते. मात्र मतभेद आणि त्यानंतर वाढलेल्या राजकीय स्पर्धेमुळे दोघांमधील संबंध बिघडत गेले. कालांतराने हा संघर्ष राजकीय व्यासपीठावर पोहोचला आणि आता तो वैयक्तिक पातळीपर्यंत गेल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे कॅसिनो व्हिडिओच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा दोन्ही गट आमनेसामने आले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात रविकिरण इंगवले विरुद्ध राजेश क्षीरसागर हा संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.