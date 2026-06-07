/Viral Wedding in Maharashtra: रस्ता नाही, वाहनांची सोय नाही; नंदुरबारमध्ये नवरदेवाची चार किलोमीटर खांद्यावरून वरात

प्रशांत परदेशी, नंदुरबार: देश वेगाने प्रगती करत असताना आणि विकासाची गंगा दुर्गम भागांपर्यंत पोहोचल्याचे दावे केले जात असताना नंदुरबार जिल्ह्यातील सातपुडा पर्वतरांगांमधील काही गावे आजही मूलभूत सुविधांपासून वंचित असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. अक्कलकुवा तालुक्यातील माळ आणि बियामाळ या गावांदरम्यान रस्ता नसल्याने एका लग्नसोहळ्यात नवरदेवाला तब्बल चार किलोमीटर खांद्यावर बसवून वरात काढावी लागली. या घटनेने दुर्गम आदिवासी भागातील विकासाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
माळ ते बियामाळ या गावांना जोडणारा पक्का रस्ता नसल्याने या भागात वाहतुकीची मोठी अडचण निर्माण होते. विशेष म्हणजे या मार्गावर वाहन पोहोचणे तर दूरच, अनेक ठिकाणी घोडा किंवा दुचाकी नेणेही शक्य नसते. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना दैनंदिन कामांसाठी तसेच आपत्कालीन परिस्थितीतही पायपीट करण्याशिवाय पर्याय राहत नाही.
दरम्यान, अलीकडेच पार पडलेल्या एका लग्नसोहळ्यात ही समस्या पुन्हा अधोरेखित झाली. आदिवासी समाजामध्ये नवरदेवाला खांद्यावर बसवून मिरवणूक काढण्याची पारंपरिक प्रथा आहे. मात्र या लग्नात परंपरेसोबतच रस्त्याअभावीही नवरदेवाला खांद्यावरून नेण्याची वेळ आली. नातेवाईक आणि गावकऱ्यांनी नवरदेवाला खांद्यावर बसवून डोंगरदऱ्यांतून सुमारे चार किलोमीटरचा प्रवास केला. या अनोख्या वरातीचे दृश्य पाहण्यासाठी परिसरातील नागरिकांनीही मोठी गर्दी केली होती.
स्थानिक नागरिकांच्या मते, या भागात अनेक वर्षांपासून रस्त्याची मागणी केली जात आहे. मात्र अद्यापही ठोस उपाययोजना झालेली नाही. पावसाळ्यात तर परिस्थिती आणखी बिकट होते. विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यास, रुग्णांना उपचारासाठी रुग्णालयात पोहोचविण्यास आणि शेतकऱ्यांना शेतीमाल बाजारात नेण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो.
नवरदेवाची चार किलोमीटर खांद्यावरून काढलेली वरात ही केवळ एक परंपरा किंवा उत्सवाचा भाग नसून दुर्गम भागातील नागरिकांच्या समस्यांचे प्रतीक ठरली आहे. देश आधुनिकतेकडे वाटचाल करत असताना सातपुड्यातील अनेक गावे अजूनही रस्ता, आरोग्य आणि वाहतूक यांसारख्या मूलभूत सुविधांच्या प्रतीक्षेत आहेत. या घटनेमुळे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी या भागातील विकासकामांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे