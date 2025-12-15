विरार-अलिबाग महामार्गाला आणखी सहा मार्गांची जोडणी; 'या' शहरांना थेट कनेक्ट होणार

Multimodal Corridor from Virar to Alibaug: विरार-अलिबाग कॉरिडॉरचा विस्तार करण्यात येत आहे. राज्य सरकारने यासंबंधीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. हा प्रकल्प एमएसआरडीसी 126 किमी लांबीचा असून यामुळं प्रवासाचे अंतर कमी होणार आहे. मात्र आता हाती आलेल्या माहितीनुसार, विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉरला विविध ठिकाणी सहा जोडण्या देण्यात येणार आहे.
विरार-अलिबाग कॉरिडॉरला मुंबई महानगर प्रदेशातील महानगरे आणि विमानतळ व जेएनपीए बंदरासह प्रस्तावित नऊ ग्रोथ सेंटरना जोडण्यात येणार आहे. या मार्गासाठी सीआरझेडने सुधारित प्रस्ताव मागितला आहे. विरार-अलिबाग कॉरिडॉर जेएनपीटी, प्रस्तावित नवी मुंबई विमानतळ, एमटीएचएल आणि समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर (डीएफसी) ला जलद कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल. या कॉरिडॉरमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. त्यामुळे देशभरात रोजगार निर्माण होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
नवघर ते दिवे अंजूर : नवघर ते दिवे अंजूर हा विभाग नवघर तालुका वसई गावाजवळील बापाने येथून सुरू होतो. मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग 48 वर पालघर जिल्हा येथे पहिला इंटरचेंज आणि दुसरा इंटरचेंज दिवे गावात आहे. तो अंजूर (ता. भिवंडी, जिल्हा ठाणे) राष्ट्रीय महामार्ग 848 अर्थात मुंबई-नाशिक महामार्गाला जोडेल.
दिवे अंजूर ते काटई नाका: दिवे अंजूर ते कटाई नाकादरम्यान कल्याण शीळ आणि अंबरनाथ-शीळ रस्त्यावर एक इंटरचेंज दिलेला आहे.
काटई ते मोरबे : या जंक्शनमध्ये तळोजा येथे एक इंटरचेंज आणि मोरबे येथे एक इंटरचेंज समाविष्ट आहे.
मोरबे ते मुंबई : पुणे एक्स्प्रेस वे-विरार-अलिबाग कॉरिडॉरवरील मोरबे हा सर्वात महत्त्वाच्या इंटरचेंजपैकी एक आहे. तो मोरबे येथे एमएमसी आणि वडोदरा-एक्स्प्रेस-वेला जोडेल. या इंटरचेंजवर जेएनपीटी आणि नवी मुंबई विमानतळावरून येणारी जाणारी जड आणि हलकी वाहतूक करता येणार आहे.
मुंबई पुणे एक्स्प्रेस-वे ते करंजाडे : या विभागामुळे पुण्याकडे ये-जा करणारी वाहतूक ही जेएनपीटी-नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जोडली जाईल.
करंजाडे ते अटल सेतू : या विभागात प्रामुख्याने अटल सेतू आणि जेएनपीटीमार्गे 3 मुंबईला ये-जा करणारी हलकी वाहतूक होईल.
अलिबाग-विरार मार्ग पुर्ण झाल्यानंतर विरारहून अलिबागचा प्रवास दीड ते दोन तासांत पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. सध्याच्या काळात विरारहून अलिबागला पोहोचण्यासाठी 4 ते 5 तासांचा वेळ लागतो. 125 किमी लांबीच्या या मार्गासाठी सगळ्यात पहिलेड डीपीआर 2016मध्ये तयार करण्यात आला होता. गेल्या काही वर्षांत बदललेल्या परिस्थितीनंतर डीपीआरमध्ये अनेक लहान मोठे बदल करण्यात आले.
