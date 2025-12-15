English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
विरार-अलिबाग महामार्गाला आणखी सहा मार्गांची जोडणी; 'या' शहरांना थेट कनेक्ट होणार

Multimodal Corridor from Virar to Alibaug: विरार-अलिबाग हा मार्ग पूर्ण झाल्यानंतर विरारहून अलिबागचा प्रवास दीड ते दोन तासांत पूर्ण करणे शक्य होईल. सध्या यासाठी 4 ते 5 तास लागतात.  

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 15, 2025, 08:30 AM IST
विरार-अलिबाग महामार्गाला आणखी सहा मार्गांची जोडणी; 'या' शहरांना थेट कनेक्ट होणार
Virar Alibaug Corridor to connect JNPT Navi Mumbai Airport And Trans Harbour Sea Link

Multimodal Corridor from Virar to Alibaug: विरार-अलिबाग कॉरिडॉरचा विस्तार करण्यात येत आहे. राज्य सरकारने यासंबंधीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. हा प्रकल्प एमएसआरडीसी 126 किमी लांबीचा असून यामुळं प्रवासाचे अंतर कमी होणार आहे. मात्र आता हाती आलेल्या माहितीनुसार, विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉरला विविध ठिकाणी सहा जोडण्या देण्यात येणार आहे. 

विरार-अलिबाग कॉरिडॉरला मुंबई महानगर प्रदेशातील महानगरे आणि विमानतळ व जेएनपीए बंदरासह प्रस्तावित नऊ ग्रोथ सेंटरना जोडण्यात येणार आहे. या मार्गासाठी सीआरझेडने सुधारित प्रस्ताव मागितला आहे. विरार-अलिबाग कॉरिडॉर जेएनपीटी, प्रस्तावित नवी मुंबई विमानतळ, एमटीएचएल आणि समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर (डीएफसी) ला जलद कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल. या कॉरिडॉरमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. त्यामुळे देशभरात रोजगार निर्माण होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

कोणत्या मार्गांना जोडणी

नवघर ते दिवे अंजूर : नवघर ते दिवे अंजूर हा विभाग नवघर तालुका वसई गावाजवळील बापाने येथून सुरू होतो. मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग 48 वर पालघर जिल्हा येथे पहिला इंटरचेंज आणि दुसरा इंटरचेंज दिवे गावात आहे. तो अंजूर (ता. भिवंडी, जिल्हा ठाणे) राष्ट्रीय महामार्ग 848 अर्थात मुंबई-नाशिक महामार्गाला जोडेल.

दिवे अंजूर ते काटई नाका: दिवे अंजूर ते कटाई नाकादरम्यान कल्याण शीळ आणि अंबरनाथ-शीळ रस्त्यावर एक इंटरचेंज दिलेला आहे. 

काटई ते मोरबे : या जंक्शनमध्ये तळोजा येथे एक इंटरचेंज आणि मोरबे येथे एक इंटरचेंज समाविष्ट आहे.

मोरबे ते मुंबई : पुणे एक्स्प्रेस वे-विरार-अलिबाग कॉरिडॉरवरील मोरबे हा सर्वात महत्त्वाच्या इंटरचेंजपैकी एक आहे. तो मोरबे येथे एमएमसी आणि वडोदरा-एक्स्प्रेस-वेला जोडेल. या इंटरचेंजवर जेएनपीटी आणि नवी मुंबई विमानतळावरून येणारी जाणारी जड आणि हलकी वाहतूक करता येणार आहे.

मुंबई पुणे एक्स्प्रेस-वे ते करंजाडे : या विभागामुळे पुण्याकडे ये-जा करणारी वाहतूक ही जेएनपीटी-नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जोडली जाईल.
करंजाडे ते अटल सेतू : या विभागात प्रामुख्याने अटल सेतू आणि जेएनपीटीमार्गे 3 मुंबईला ये-जा करणारी हलकी वाहतूक होईल.

विरार-अलिबाग कॉरिडोर कसा असेल

अलिबाग-विरार मार्ग पुर्ण झाल्यानंतर विरारहून अलिबागचा प्रवास दीड ते दोन तासांत पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. सध्याच्या काळात विरारहून अलिबागला पोहोचण्यासाठी 4 ते 5 तासांचा वेळ लागतो. 125 किमी लांबीच्या या मार्गासाठी सगळ्यात पहिलेड डीपीआर 2016मध्ये तयार करण्यात आला होता. गेल्या काही वर्षांत बदललेल्या परिस्थितीनंतर डीपीआरमध्ये अनेक लहान मोठे बदल करण्यात आले.

FAQ 

प्रश्न १: राज्य सरकारने विरार-अलिबाग कॉरिडॉरसंबंधी कोणत्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे?

उत्तर: राज्य सरकारने विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉरच्या विस्तारासंबंधीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.

प्रश्न २: हा प्रकल्प कोण राबवत आहे आणि त्याची लांबी किती आहे?

उत्तर: हा प्रकल्प एमएसआरडीसी (MSRDC) द्वारे राबवला जात असून त्याची लांबी १२६ किमी आहे.

प्रश्न ३: या कॉरिडॉरला किती जोडण्या (Interchanges) देण्यात येणार आहेत?

उत्तर: विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉरला विविध ठिकाणी सहा जोडण्या (Interchanges) देण्यात येणार आहेत

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

