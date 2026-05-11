/Virar - Alibaug Corridor : विरार ते अलिबाग प्रवास 90 मिनिटांनी कमी होणार, 104 गावांमधून मार्ग, 14 पदरी कॉरिडोर, 6 महामार्गांना जोडणार, टोल किती लागणार?

Virar - Alibaug Corridor : विरार आणि अलिबागमधील लोकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. विरार-अलिबाग कॉरिडोरच्या पहिल्या टप्प्याला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. या कॉरिडोरमुळे विरार ते अलिबाग प्रवास 90 मिनिटांनी कमी होणार आहे.
Virar - Alibaug Corridor : तिसऱ्या मुंबईच्या दृष्टीकोनातून राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विरार-अलिबाग कॉरिडोरच्या पहिल्या टप्प्याला सरकारने मंजुरी दिली आहे. या कॉरिडोरमुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार आहे. या मार्गामुळे मुंबईसह नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, अटल सेतू आणि जवाहरलाल नेहरू बंदरासारखा महत्त्वाच्या मार्गांना जोडला जाणार आहेत. या कॉरिडोरमुळे विरार आणि अलिबागचा प्रवास सुसाट आणि सुखकर होणार आहे. कारण या कॉरिडोरमुळे हा प्रवास 90 मिनिटांनी कमी होणार आहे. या कॉरिडोरची वैशिष्ट्य म्हणजे 104 गावांमधून जाणार असून 6 महामार्गांना जोडला जाईल. तर हा मार्ग 14 लेनचा असणार आहे.
विरार-अलिबाग कॉरिडोर 'या' 6 महामार्गांना जोडणार!
मुंबई - पुणे महामार्ग
मुंबई - गोवा महामार्ग
मुंबई - नाशिक महामार्ग
दिल्ली - मुंबई एक्स्प्रेस वे
रोहा - विरार महामार्ग
पेन - अलिबाग महामार्ग
विरार - अलिबाग कॉरिडोरमुळे प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. त्यामुळे इंधनाची बचत होणार आहे. त्यासोबत या कॉरिडोरमुळे पर्यटन आणि व्यापाराला चालना मिळणार आहे. रोजगाराच्या नवीन संधी मिळणार आहे. या कॉरिडोमुळे हॉय सेफ्टी आणि मॉडर्न सुविधा असणार आहे.
विरार ते अलिबाग कॉरिडोरवर किती टोल असेल?
विरार ते अलिबाग कॉरिडोर प्रत्यक्षात आल्यावर वाहनधारकांना सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे की, किती टोल द्यावे लागणार आहे. एमएसआरडीसीने टोलसंदर्भात दोन प्रस्ताव दिले आहेत. पहिल्या प्रस्तावानुसार राज्य सरकारच्या पथकर धोरणातील दरानुसार चारचाकी, जीपसाठी 765 रुपये इतकं टोल. तरदुसरा पर्याय म्हणजे एनएचएआयच्या पथकर धोरणातील दरानुसार चारचाकी, जीपसाठी 100 रुपये इतकं असण्याची शक्यता आहे.