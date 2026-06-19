/तुकाराम मुंढेंची भीती; बुरशी लागलेले नूडल्स रस्त्यावर फेकले, विरारमधील धक्कादायक प्रकार

प्रथमेश तावडे, झी मीडिया, विरार: महाराष्ट्रात मागील काही दिवसांपासून एक असं धाडसत्र सुरू आहे, ज्यामध्ये अन्नपदार्थ आणि औषधांमध्ये केली जाणारी भेसळ आणि तत्सम घटना अतिशय गंभीररित्या उघडकीस आल्या आहेत. अशा या धासत्राची धुरा अन्न व औषध पुरवठा विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या खांद्यांवर असून, त्यांच्या धडक कारवाईनं सध्या अनेकांना हैराण केलं आहे. भेसळखोरांमध्ये सध्या मुंढेंच्या कारवाईची प्रचंड भीती पाहायला मिळत असून, या भीतीपोटी आता अनेक हॉटेल चालक आणि दुकानदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये हेच चिन्हं पाहायला मिळालं. विरारसुद्धा इथं अपवाद ठरलं नाही. अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या कारवाईच्या भीतीने विरार पश्चिमेच्या आगाशी परिसरात मुदत संपलेले लोणी अर्थात एक्स्पायर्ड बटर आणि बुरशी लागलेले नूडल्स रस्त्यावर फेकून देण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. डिसेंबर 2025 ही मुदत/ तारीख असलेली ही सर्व पाकिटं होती.
अलीकडेच अन्न व औषध प्रशासनाने वसई-विरार परिसरातील विविध हॉटेल्स, गोदामं आणि दुकानदारांवर धाडी टाकून ही कारवाई केली. त्यामुळे अनेक व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून कारवाई टाळण्यासाठीच हा सारा साठा गुपचूप रस्त्यावर फेकण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. मुख्य म्हणजे स्थानिक नागरिकांच्या माहितीनुसार रस्त्यावर फेकून देण्यात आलेले हे खाद्यपदार्थ गायी, म्हशी, कुत्रे, पक्षी व इतर भटक्या प्राण्यांनी खाल्ल्यास त्यांनाही विषबाधा होऊन त्यांच्या जीवालाही धोका उद्भवू शकतो. यामुळे सार्वजनिक आरोग्यासह पर्यावरणालाही गंभीर धोका निर्माण झाला आहे असा सूर आळवला जात आहे.
विरारच नव्हे तिथं जळगावच्या जामनेर तालुक्यातील तोंडापूर परिसरात उघड्यावर मोठ्या प्रमाणावर विषारी रसायन फेकून दिल्याचा प्रकार समोर आला. विषारी रसायनांमुळे जमीन, पाणी व पर्यावरण प्रदूषित झाल्याने याप्रकरणी पहूर पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला. विषारी रसायने जमिनीत व जलसाठ्यात मिसळल्याने परिसरातील पाणी व वातावरण दूषित झाला असून मानवी आरोग्यास धोका निर्माण झाल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. मंडळ अधिकारी यांच्या तक्रारीवरून तोंडापूर येथील शेख हसन शेख सांडू यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईच्या भीतीने विषारी रसायन उघड्यावर फेकून दिल्याची परिसरात चर्चा आहे.