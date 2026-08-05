/पुण्यातील मोस्ट वाँटेड महिलेला UAE मध्ये अटक; गृहमंत्रालय, महाराष्ट्र पोलिसांची मोठी कारवाई; गुन्हा पाहून दुबई पोलिसही शॉक झाले

विशाखा राठोड : पुण्यातून फरार असलेली मोस्ट वाँटेड महिला गुन्हेगार विशाखा राठोड हिला संयुक्त अरब अमिरातीमधून (UAE) भारतात परत आणण्यात आले आहे. सीबीआयने परराष्ट्र मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाच्या सहकार्याने ही मोठी कारवाई केली आहे. आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्याखाली विशाखा राठोड फरार होती. विशाखा राठोडवर 88 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप आहे.
इंटरपोलच्या रेड नोटीसअंतर्गत विशाखा राठोडला फरार घोषीत करण्यात आले होते. 3 ऑगस्टला तिला भारतात आणण्यात आले. पुण्यात दाखल झाल्यावर महाराष्ट्र पोलिसांच्या पथकाने तिला ताब्यात घेतले. सीबीआयने परराष्ट्र मंत्रालय (MEA) आणि गृह मंत्रालय (MHA) यांच्या सहकार्याने ही महत्त्वपूर्ण कारवाई यशस्वीपणे पार पाडली.
विशाखा राठोड ही पुण्यातील एक फरार आरोपी आहे. विशाखा आणि तिचा पती अविनाश अर्जुन राठोड दोघेही पुण्यातील बाणेर परिसरात असलेल्या 'एपीएस वेल्थ व्हेंचर्स एलएलपी' नावाच्या कंपनीचे संचालक/व्यवस्थापक आहेत. डिसेंबर 2020 मध्ये या कंपनीची नोंदणी झाली होती. दोघेही मूळचे अमरावतीचे असून पुण्यातील रावेत येथील आनंदबन सोसायटीमध्ये राहत होते.
एप्रिल 2023 मध्ये पुणे पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला. या दांपत्याने निश्चित मासिक परताव्याचे खोटे आश्वासन देऊन गुंतवणूकदारांना विविध योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले. अनेकांनी यात गुंतवणूक केली. परंतु परतावा मिळाला नाही आणि गुंतवणुकीची रक्कमही परत मिळाली नाही अशी तक्रार दाखल करण्यात आली.
यापूर्वी, पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) आवश्यक आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधून प्रत्यार्पण करून 88 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक घोटाळा प्रकरणाचा सूत्रधार अविनाश अर्जुन राठोड याला अटक केली होती. यानंतर आता विशाखाला अटक करण्यात आली आहे.
विशाखा आणि तिच्या पतीने फसवणूक करून गुंतवणुकीच्या निधीचा अपहार केला. सर्व पैसा विविध बँक आणि डिमॅट खात्यांमार्फत वळवला. जसा तपास पुढे सरकला, तशी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी पोलीस संघटनेने (इंटरपोल) राठोर यांच्याविरुद्ध 'रेड नोटीस' जारी केली. विशाखा राठोड भारतातून फरार झाल्यानंतर, इंटरपोलमार्फत तिच्याविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आली. या नोटीसमुळे आरोपीचा शोध घेण्यासाठी आणि त्याला भारतात प्रत्यार्पित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत समन्वय साधण्याचा मार्ग मोकळा झाला. भारतातील इंटरपोल प्रकरणांसाठी नोडल एजन्सी असलेली सीबीआय, फरार गुन्हेगारांना परत आणण्यासाठी विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्राधिकरणांसोबत सातत्याने काम करत आहे. पुणे विमानतळावर दाखल होताच महाराष्ट्र पोलिसांच्या पथकाने तिला ताब्यात घेतले.