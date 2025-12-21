English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सुट्ट्यांमध्ये ताडोबाला जायचा प्लान आखताय? तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची

Tadoba Safari: ताडोबाला जायचा प्लान आखताय? तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. आता ताडोबाची सफारी महागात पडण्याची शक्यता आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 21, 2025, 08:16 AM IST
सुट्ट्यांमध्ये ताडोबाला जायचा प्लान आखताय? तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची
Visitors planning a trip to the Tadoba Andhari Tiger Reserve will now have to shell out more money for tiger safaris

Tadoba Safari: नाताळ आणि नववर्षाच्या स्वागतासाठी अनेकजण मोठ्या सुट्टीचा बेत आखतात. अनेकांची पावलं या हंगामात विदर्भातील ताडोबा अभयारण्याकडे वळतात. ताडोबात हमखास वाघाचे दर्शन होत असल्याने या प्रकल्पाला भेट देणाऱ्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. आत्ताही अनेकजण ताडोबात सुट्टी घालवण्याचा बेत आखताय तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते. कारण ताडोबाचे दर आता खिशाला न परवडणारे ठरले आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

ताडोबा अभयारण्य तब्बल 325 चौरस किमीमध्ये पसरलेले आहे. ताडोबाच्या जंगलाला भेट देण्यासाठी वाघ, बिबटे, अस्वल, बायसन, विविध प्रजातींचे पक्षी व दुर्मिळ वनस्पती आढळतात. तसंच, वाघ हा या अभयारण्याचा आकर्षणाचा भाग आहे. ताडोबातील वाघांच्या चर्चा या अधूनमधूनही होत असतात. नैसर्गिक वारसा लाभलेल्या या ताडोबाच्या जंगलाला बाराही महिने पर्यटकांची गर्दी असते. मात्र गेल्या काही वर्षात ताडोबा व्यवस्थापनाने जिप्सी, प्रवेश शुल्क आणि गाईड शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. तसंच, रिसॉर्ट, होम स्टे यांचे दर वाढल्याने येथील पर्यटन आवाक्याबाहेर गेले आहे.

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात अठरा प्रवेशद्वार आहेत. त्यात कोलारा, मदनापूर, बेलारा, पळसगाव, सिरखडा, नवेगाव, अलिझंजा, निमढेला, सोमनाथ, पागडी बफर, झरी, केसलाघाटा, देवाडा, अडेगाव, आगरझरी, जुनोना आणि मोहर्ली अशी ही 18 प्रवेशद्वारे आहेत. पर्यटकांना बफर आणि कोर झोनमध्ये पर्यटनासाठी जाता येते. ताडोबातील बफर आणि कोअर क्षेत्रात 63 वाघांची नोंद झाली आहे.

ताडोबाला कसं जायचं?

ताडोबाला जाण्यासाठी तुम्ही विमान (नागपूरला उतरून टॅक्सी), ट्रेन (चंद्रपूर किंवा नागपूरला उतरून टॅक्सी/बस), किंवा गाडीने (मुंबई/पुण्याहून थेट) जाऊ शकता; मुंबईहून नागपूरला विमान/ट्रेनने जाऊन नंतर चंद्रपूर गाठणे हा चांगला पर्याय आहे, कारण चंद्रपूर स्टेशन जवळ आहे आणि तेथून टॅक्सी किंवा बसने (मोहर्ली गेट, ताडोबा) सहज पोहोचता येते. 

जर तुम्हाला ट्रेनने ताडोबा गाठायचे असेल तर चंद्रपूर हे ताडोबाच्या सर्वात जवळचे रेल्वे स्टेशन आहे (मोहर्ली गेटपासून सुमारे 29 किमी). मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद यांसारख्या शहरांमधून चंद्रपूरसाठी ट्रेन उपलब्ध आहेत. तसंच, तुम्ही नागपूरला ट्रेनने जाऊ शकता आणि नंतर टॅक्सी किंवा बसने ताडोबा गाठू शकता नागपूर ते ताडोबा सुमारे 2.5-3 तासांचा वेळ लागतो.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Tadoba Andhari Tiger ReserveTadoba Andhari Tiger Reserve safari coastTadoba Andhari Tiger Reserve safari costTadoba Safari Gets PricierTadoba Tiger Safari Becomes Costlier

इतर बातम्या

छत्रपती संभाजीनगर हादरलं! 105 ऐवजी 205 चं दार ठोठावलं अन्.....

महाराष्ट्र बातम्या