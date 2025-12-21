सुट्ट्यांमध्ये ताडोबाला जायचा प्लान आखताय? तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची

Tadoba Safari: नाताळ आणि नववर्षाच्या स्वागतासाठी अनेकजण मोठ्या सुट्टीचा बेत आखतात. अनेकांची पावलं या हंगामात विदर्भातील ताडोबा अभयारण्याकडे वळतात. ताडोबात हमखास वाघाचे दर्शन होत असल्याने या प्रकल्पाला भेट देणाऱ्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. आत्ताही अनेकजण ताडोबात सुट्टी घालवण्याचा बेत आखताय तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते. कारण ताडोबाचे दर आता खिशाला न परवडणारे ठरले आहेत.
ताडोबा अभयारण्य तब्बल 325 चौरस किमीमध्ये पसरलेले आहे. ताडोबाच्या जंगलाला भेट देण्यासाठी वाघ, बिबटे, अस्वल, बायसन, विविध प्रजातींचे पक्षी व दुर्मिळ वनस्पती आढळतात. तसंच, वाघ हा या अभयारण्याचा आकर्षणाचा भाग आहे. ताडोबातील वाघांच्या चर्चा या अधूनमधूनही होत असतात. नैसर्गिक वारसा लाभलेल्या या ताडोबाच्या जंगलाला बाराही महिने पर्यटकांची गर्दी असते. मात्र गेल्या काही वर्षात ताडोबा व्यवस्थापनाने जिप्सी, प्रवेश शुल्क आणि गाईड शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. तसंच, रिसॉर्ट, होम स्टे यांचे दर वाढल्याने येथील पर्यटन आवाक्याबाहेर गेले आहे.
ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात अठरा प्रवेशद्वार आहेत. त्यात कोलारा, मदनापूर, बेलारा, पळसगाव, सिरखडा, नवेगाव, अलिझंजा, निमढेला, सोमनाथ, पागडी बफर, झरी, केसलाघाटा, देवाडा, अडेगाव, आगरझरी, जुनोना आणि मोहर्ली अशी ही 18 प्रवेशद्वारे आहेत. पर्यटकांना बफर आणि कोर झोनमध्ये पर्यटनासाठी जाता येते. ताडोबातील बफर आणि कोअर क्षेत्रात 63 वाघांची नोंद झाली आहे.
ताडोबाला जाण्यासाठी तुम्ही विमान (नागपूरला उतरून टॅक्सी), ट्रेन (चंद्रपूर किंवा नागपूरला उतरून टॅक्सी/बस), किंवा गाडीने (मुंबई/पुण्याहून थेट) जाऊ शकता; मुंबईहून नागपूरला विमान/ट्रेनने जाऊन नंतर चंद्रपूर गाठणे हा चांगला पर्याय आहे, कारण चंद्रपूर स्टेशन जवळ आहे आणि तेथून टॅक्सी किंवा बसने (मोहर्ली गेट, ताडोबा) सहज पोहोचता येते.
जर तुम्हाला ट्रेनने ताडोबा गाठायचे असेल तर चंद्रपूर हे ताडोबाच्या सर्वात जवळचे रेल्वे स्टेशन आहे (मोहर्ली गेटपासून सुमारे 29 किमी). मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद यांसारख्या शहरांमधून चंद्रपूरसाठी ट्रेन उपलब्ध आहेत. तसंच, तुम्ही नागपूरला ट्रेनने जाऊ शकता आणि नंतर टॅक्सी किंवा बसने ताडोबा गाठू शकता नागपूर ते ताडोबा सुमारे 2.5-3 तासांचा वेळ लागतो.