/Explained : तुमचे नाव मतदार यादीत आहे का? दोन कोटी मतदारांची नावे धोक्यात, एका क्लिकवर वाचा संपूर्ण माहिती

Maharashtra SIR Draft List : महाराष्ट्रामध्ये जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे, त्याचबरोबर राज्यामध्ये सध्या 1 जुलैपासून सुरू झालेल्या एसआयआर 2026 मध्ये आतापर्यत 97.85 दशलक्ष मतदारांपैकी तब्बल 2 कोटी 7 लाख मतदारांची नावे ही वगळण्यात आली आहेत. यामध्ये सर्वाधिक संख्या ही मुंबईमधील आहे. मुंबईमधील 10.39 दशलक्ष मतदारांपैकी 3.6 दशलक्ष मतदारांची नावे वगळली जाऊ शकते. तर ठाणेमध्ये 28 मतदारांचा समावेश आहे अशी माहिती समोर आली आहे. आता नागरिकांना मतदार यादीमधून तुमच्या नाव वगळण्यात आले आहे की नाही हे तुम्हाला कसे कळणार? जर तुम्ही मतदान कार्ड हे जमा केलेले नसेल तर मतदार यादीमधून तुमचे नाव वगळले जाऊ शकते.
मतदार यादीमध्ये तुमचे नाव असेल की नाही हे पाहण्यासाठी मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. मतदार यादी पुढील सोमवारी म्हणजेच 24 ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे, त्यानंतर पुन्हा नागरिकांना महिनाभरात मतदारांना पुन्हा अपिल करता येणार आहे. 30 जून ते 17 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या घरोघरी जाऊन मतदार पडताळणी मोहिमेदरम्यान बूथ स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी मतदारसंघांमध्ये मतदार पडताळणी केली आहे. महाराष्ट्रामध्ये मतदार यादीमध्ये मतदार नोंदणी करणाऱ्यांची संख्या ही 98.8 दक्षलक्ष इतकी आहे. यामध्ये 77.1 दशलक्ष मतदारांनी ( म्हणजेच 78.85%) नागरिकांनी फॅार्म भरले आहेत. तर उर्वरित मतदारांचे नाव तातपुरते वगळण्यात आले आहेत.
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मतदार पडताळणी मोहिमेदरम्यान बूथ स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी मतदारसंघांमध्ये 2 कोटी 7 लाख मतदारांचे नाव तातपुरते वगळण्यात आले आहे. यामध्ये 76.80 लाख नागरिक हे कायमस्वरुपी स्थलांतरित झाले आहेत तर 75.52 लाख नागरिक हे पडताळणीच्या दरम्याने अनुपस्थित होते. तर मृत नागरिकांमध्ये 34.81 लाख समावेश, 17.63 लाख नागरिकांची नावे ही डुप्लिकेट आढळली असल्याचे पडताळणीमध्ये निष्पण झाले आहे. तर 2.23 लाख 'इतर' प्रवर्गात आहेत. आता कोणत्या जिल्हामधील नावे जास्त प्रमाणात वगळण्यात आले आहेत, याबद्दल सांगायचे झाले तर नागपूर, मुंबई, रायगड, पालघर, ठाणे या जिल्हांमधील मतदारांची संख्या अधिक आहे त्याचे कारण म्हणजेच मतदार कार्ड जमा न केल्यामुळे त्यांची नावे वगळण्यात आले आहे.
वगळण्यात आलेल्या मतदारांची यादी ही 24 ऑगस्ट 2026 रोजी प्रकाशित केली जाणार आहे, त्यानंतर ज्या मतदारांची यादीमध्ये नावे नाहीत त्यांची 23 सप्टेंबर 2026 पर्यंत अर्ज आणि आक्षेप दाखल करण्याची परवानगी असणार आहे. अंतिम मतदार यादी ही 27 ऑक्टोबर 2026 प्रकाशित केली जाणार आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने असेही सांगितले की, जे युवा 1 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत त्यांचे 18 वर्ष पूर्ण होतील त्यांना आवश्यक कागदपत्रासह फॅार्म 6 भरुन मतदार यादीमध्ये त्याच्या नावाची नोंदणी करता येणार आहे. तर ज्यांची नावे चुकीचे आहे किंवा कोणतीही माहिती अवैध्य असल्यास ते फॅार्म 7 आणि 8 द्वारे अर्ज भरु शकतात.
निवडणूक आयोगाने इशारा दिला आहे की, जर एखाद्याने खोटी माहिती सादर केली तर लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1950 च्या कलम 31 अन्वये खोटी माहिती देणे हा एक वर्षापर्यंतचा तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षांना पात्र गुन्हा नोंदवला जाणार आहे.