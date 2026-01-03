English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
बिनविरोध निवडणुकीत मतदान कसं असतं? NOTA च्या अधिकाराचं काय होतं? जाणून घ्या A टू Z माहिती!

NOTA Rights in Unopposed Election:  बिनविरोध निवडणूक म्हणजे काय? यात मतदान प्रक्रीया नेमकी कशी असते? अशावेळी नोटाच्या अधिकाराचं काय होतं? 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 3, 2026, 05:29 PM IST
बिनविरोध निवडणुकीत मतदान कसं असतं? NOTA च्या अधिकाराचं काय होतं? जाणून घ्या A टू Z माहिती!
बिनविरोध निवडणूक

NOTA Rights in Unopposed Election: मनपा निवडणुकीच्या मतदानाआधीच महायुतीला मोठी लॉटरी लागलीये.राज्यभरात महायुतीचे तब्बल 70 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक 44 नगरसेवक भाजपचे आहेत. तर शिवसेनेचे 22 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. तर राष्ट्रवादीनंही 2 बिनविरोध नगरसेवकांद्वारे खातं उघडलंय. इस्लामिक पार्टीचा मालेगावमधून एक आणि दुस-या एका ठिकाणी एका अपक्षाचीही बिनविरोध निवड झालीय. निवडणुकीला सामोरं जाताना या बिनविरोध जागा निवडून आल्यानं सत्ताधारी महायुतीचं मनोबल वाढलंय.महापालिका निवडणुकीत एरव्ही हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्याच ठिकाणी बिनविरोध निवडणूक झाल्याची उदाहरणं आहेत.यंदा मात्र त्यामध्ये लक्षणीय वाढ झाल्यानं राज्यात बिनविरोधचा नवा पायंडा पडत असल्याची चर्चा आहे. बिनविरोध निवडणूक म्हणजे काय? यात मतदान प्रक्रीया नेमकी कशी असते? अशावेळी नोटाच्या अधिकाराचं काय होतं? सविस्तर जाणून घेऊया. 

महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकीसाठी 15 जानेवारी 2026 रोजी मतदान होणार आहे. मात्र नामांकन माघारीच्या शेवटच्या दिवशी सुमारे 66 ते 70 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. यात सर्वाधिक भाजपचे 44, शिवसेनेचे 19-22, राष्ट्रवादीचे 2 आणि इतर एक जण आहेत. कल्याण-डोंबिवलीत सर्वाधिक (15-21 भाजप), पनवेल, धुळे, जळगाव, भिवंडी, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आदी ठिकाणी बिनविरोध जागा जिंकल्या गेल्या. मुंबईतही अनेक नामांकन माघारी घेतल्या गेल्या, पण बिनविरोध विजय कमी आहेत.

बिनविरोध निवडणूक म्हणजे काय?

बिनविरोध निवडणूक ही अशी प्रक्रिया आहे ज्यात फक्त एकच उमेदवार उभा राहतो आणि इतर कोणीही स्पर्धा करत नाही. अशा वेळी निवडणूक आयोग त्या उमेदवाराला मतदानाशिवायच विजयी घोषित करतो. यामुळे मतदारांना मतदान करण्याची गरजच पडत नाही आणि संपूर्ण प्रक्रिया सुलभ होते.

नोटा पर्यायाची ओळख

नोटा (None of the Above) हा मतपत्रिकेवरील एक विशेष पर्याय आहे जो मतदारांना सर्व उमेदवार नाकारण्याची संधी देतो. हा पर्याय २०१३ पासून भारतात लागू करण्यात आला आहे. मतदारांना कोणताही उमेदवार आवडत नसेल तर ते नोटा दाबू शकतात, ज्यामुळे त्यांची नाराजी व्यक्त होते.

बिनविरोध निवडणुकीत मतदान?

जेव्हा निवडणूक बिनविरोध असते, तेव्हा मतदानाची प्रक्रिया रद्द होते. कारण फक्त एक उमेदवार असल्याने स्पर्धा नसते. यामुळे मतदारांना मतदान केंद्रावर जाण्याचीही आवश्यकता नसते आणि नोटा पर्यायाचा वापर करण्याची संधी मिळत नाही.

नोटा वापराची वर्तमान स्थिती

सध्याच्या नियमांनुसार, बिनविरोध निवडणुकीत नोटा पर्याय उपलब्ध नसतो कारण मतदानच होत नाही. मात्र, काही प्रकरणांत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाल्या आहेत ज्यात नोटाला काल्पनिक उमेदवार म्हणून समाविष्ट करण्याची मागणी आहे. उदाहरणार्थ, गुजरातच्या सुरतमध्ये असा मुद्दा उपस्थित झाला.

नोटा पर्यायाची मागणी

काही लोकांचा असा मत आहे की बिनविरोध असली तरी मतदान घ्यावे आणि नोटा पर्याय द्यावा. जर नोटाला जास्त मते मिळाली तर निवडणूक रद्द करून नव्याने घ्यावी. यामुळे मतदारांची नाराजी लक्षात येईल आणि लोकशाही मजबूत होईल.

भविष्यातील शक्यता काय?

जर सुप्रीम कोर्टाने याचिकेवर निर्णय दिला तर बिनविरोध निवडणुकीतही नोटा पर्याय अनिवार्य होऊ शकतो. यामुळे मतदारांना त्यांचा अधिकार मिळेल आणि उमेदवारांना जबाबदार राहण्यास भाग पडेल. सध्या तरी हे केवळ चर्चेचे विषय आहे, प्रत्यक्षात लागू नाही.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांची आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

