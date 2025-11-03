शेतकऱ्याची क्रुर चेष्टा! 7 एकरावरचं पीक आडवं झालं, पीक विम्यात दिले फक्त अडीच रुपये

Crop Insurance Scheme: वाडा तालुक्यात परतीच्या पावसाने पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. शेतात साचलेल्या पाण्यामुळे भाताला पुन्हा कोंब फुटून हजारो हेक्टरवरील पिकाचे नुकसान झाले. मदतीच्या आशेवर असलेल्या शेतकऱ्याच्या जखमेवर एका फुंकर मारण्याऐवजी सरकारने मीठ चोळल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. सात एकरवरील नुकसानीसाठी शिल्लोत्तर येथील शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात नुकसानभरपाईपोटी चक्क दोन रुपये ३० पैसे जमा झाले आहेत.
सप्टेंबर महिन्यात मुसळधार पाऊस झाला. अनेक ठिकाणी पावसामुळं अतिवृष्टी निर्माण झाली आहे. पावसामुळं शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्यातच सरकारने विमा योजनेच्या नावाखाली शेतकऱ्याची थट्टा केल्याचे समोर आले आहे. पंतप्रधान विमा योजनाअंतर्गंत शेतकऱ्याला अवघे 2 रुपये 30 पैशांची भरपाई मिळाली आहे. पालघरच्या वाडा तालुक्यातील शिलोत्तर गावातील शेतकऱ्यासोबत हा प्रकार घडला आहे.
मधुकर बाबूराव पाटील असं या शेतकऱ्याचे नाव आहे. पीक विमा काढला आहे. जुलै ते ऑगस्टदरम्यान भातलागवडीच्या वेळी झालेल्या नुकसानीचे पंचनामेही करण्यात आले होते. राज्य सरकारकडून त्यांना सुमारे एक हजार रुपयांची भरपाई देण्यात आली होती. मात्र पिकांचे त्यापेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे. त्यातच विमा विमा योजनेंतर्गंत चक्क 2 रुपये 30 पैशांची भरपाई त्यांच्या बँकखात्यात जमा झाली आहे.
या वर्षी समाधानकारक पाऊस पडल्याने भातपीक चांगले आले होते. सोन्यासारखे पीक आल्याने शेतकरी आनंदात होता. मात्र परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांच्या आनंदावर विरजण टाकले. भाताबरोबर पेंढाही काळा पडल्याने जनावरांवरही उपासमारीची वेळ येणार आहे. नुकसानीच्या पंचनाम्यांचा सोपस्कार सरकारने पार पाडला. त्यानंतर काही शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात आली. वाडा तालुक्यातील शिल्लोत्तर येथील शेतकरी मधुकर बाबूराव पाटील या शेतकऱ्याची एकूण 11 एकर शेतजमीन आहे. त्यांच्या नावावर सात एकर, पत्नी व मुलीच्या नावे चार एकर अशी एकूण जमीन असताना पाटील यांना नुकसान भरपाईपोटी सरकारने दोन रुपये ३० पैसे त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले आहेत. गेल्या शुक्रवारी त्यांच्या मोबाईलवर मेसेज गेल्यावर त्यांना धक्काच बसला. यासंदर्भात तालुका कृषी अधिकारी हरीश मेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता चौकशी करून सांगतो, अशी माहिती त्यांनी दिली.
मधुकर पाटील यांना जुलै ते ऑगस्टदरम्यान भातलागवडीच्या वेळी झालेल्या नुकसानीचे पंचनामेही करण्यात आले होते. राज्य सरकारकडून त्यांना सुमारे एक हजार रुपयांची भरपाई देण्यात आली. मात्र पिकांचे नुकसान त्याहून अधिक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यातच पंतप्रधान फसल विमा योजनेंतर्गंत चक्क 2 रुपये 30 पैशांची भरपाई त्यांच्या बँकखात्यात जमा झाली.
