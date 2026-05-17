/इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी वेटींग लिस्ट, महिन्याला किती कार्सची होतेय विक्री? आकडा ऐकून वाटेल आश्चर्य!

Electric Car: छत्रपती संभाजीनगरमधून शहरात सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढलीये. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमती, संभाव्य टंचाई आणि इंधन कमी वापरा या आवाहनाचा थेट परिणाम आता वाहन बाजारावर दिसू लागलाय. गेल्या काही महिन्यांपर्यंत जेमतेम विकल्या जाणा-या इलेक्ट्रिक कारसाठी आता वाट पाहावी लागतेय.
पेट्रोल आणि डिझेलचा काटकसरीनं वापर करा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा जास्तीत जास्त वापर करा असं आवाहन देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलं होतं. त्या आवाहनानंतर सध्या ईव्ही म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मागणीत वाढ झालीये. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सध्या ईव्हीची जबरदस्त क्रेझ पहायला मिळतेय. प्रदूषणमुक्त आणि इंधनाशिवाय चालण-या या वाहनांकडे ग्राहकांचा कल पहायला मिळतोय. कधीकाळी शोररुममध्ये ग्राहकांची वाट पाहणा-या इलेक्ट्रिक गाड्यांसाठी आता चक्क वेटींग लिस्ट लागलीये. जिथे एका शोरूममधून महिन्याला जेमतेम 30 कार विकल्या जायच्या. तिथे आता महिन्याला तब्बल 100 हून अधिक कार्सची विक्री होतेय. म्हणजे विक्रीत थेट तिपटीनं वाढ झालीये.
जागतिक अस्थिरता, पेट्रोल डिझेलची दरवाढ, पेट्रोल डिझेलची कमतरता या सगळ्यामुळे संभाजीनगरकरांनी ग्रीन मोबोलिटीचा म्हणजेच पर्यायी इंधनाचा मार्ग निवडलाय.पेट्रोल-डिझेलच्या तुलनेत विजेचा दर खूपच कमी असतो. इलेक्ट्रीक कारमुळे महिन्याच्या इंधनाचा खर्च जवळपास 70 ते 80 टक्क्यांनी कमी होतो.
आज ग्राहकांसाठी ईव्ही हा केवळ एक ट्रेंड राहिला नसून ती काळाजी गरज बनलीये. मात्र या ईव्ही गाड्यांचं उत्पादन करणा-या सर्वाधिक कंपन्या परदेशी आहेत. त्यामुळे आता ईव्ही गाड्यांचा खप वाढल्याने त्याचा पैसा आणि फायदा परदेशी कंपन्यांना होतोय. त्यामुळे गाड्यांच्या वाढत्या मागणीचा आर्थिक फायदाही भारतालाच व्हावा यासाठी लवकरात लवकर स्वदेशी ईव्ही कार बाजारात आणणंही गरजेचं आहे.
सध्या पंपावर इंधन मिळवण्यासाठी तासनतास रांगा लावाव्या लागतायत. पण रांगेत लागून सुद्धा पेट्रोल डिझेल मिळेलच याची खात्री नाही. लोकांमध्ये सध्या अस्वस्थता आणि संताप आहे. यातूनच पेट्रोल पंपावर नागरिकांमधल्या वादाचं रुपांतर हाणामारीत झालं. आणि हा सगळा राडा बघायला मिळाला. आज जरी इंधन मिळालं तरी उद्या ते मिळेल का अशी भिती लोकांना आहे. त्यामुळे लोकं हातात कॅन घेऊन पेट्रोल पंपावर रांगा लावतायत. आणि हातातल्या कॅननेच एकमेकांना ही मारहाण करण्यात आली. ही दृष्य जरी वाशिममधली असली तरी राज्यातल्या इतरही भागात काही वेगळी स्थिती नाहीये. वाशिमपासून काही अंतरावर असलेल्या हिंगोलीत डिझेलच्या याच कॅन डोक्यावर घेत शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं. हिंगोली जिल्ह्यातल्या ३५ पैकी २० पेट्रोल पंपावरचा डिझेल साठा संपलाय. वाशिम जिल्ह्यातल्याहीपेट्रोल पंपवर डिझेल मिळणार नाही अश्या पाट्या लागल्या आहेत. शेतीच्या अनेक कामांसाठी डिझेल लागतं. पण ते मिळतच नसल्याने कामं कशी करायची हा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडलाय. त्यामुळे पेट्रोल पंपावरच शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केलं.