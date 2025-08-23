English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
निवडणुकांसाठी महापालिकांची प्रभाग रचना जाहीर, ही रचना सदोष असल्याचा विरोधकांचा आरोप

गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या महापालिका निवडणुकांच्या तयारीला आयोगानं सुरुवात केलीय. निवडणुकीची पूर्वतयारी असलेली प्रभाग रचना जाहीर केल्यानंतर त्यावरुन मोठा वादंग निर्माण झालाय. 

पूजा पवार | Updated: Aug 23, 2025, 08:06 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

मुंबई : निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगानं जाहीर केलेली प्रभाग रचना वादात सापडलीये. सत्ताधा-यांना सोईस्कर अशी प्रभागरचना केल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय. काही शहरात जुनीच प्रभागरचना कॉपी पेस्ट केल्याचा आरोप करण्यात आलाय. निवडणुकीसाठी प्रभाग रचनेचा आयताच मुद्दा विरोधकांच्या हाती लागला आहे. 

गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या महापालिका निवडणुकांच्या तयारीला आयोगानं सुरुवात केलीय. निवडणुकीची पूर्वतयारी असलेली प्रभाग रचना जाहीर केल्यानंतर त्यावरुन मोठा वादंग निर्माण झालाय. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुण्यातल्या प्रभाग रचनेवर विरोधकांनी आक्षेप घेतलेत. 2017मध्ये मुंबईत भाजपला अनुकूल होईल अशी प्रभाग रचना ठेवली होती तिच प्रभागरचना आताही कायम असल्याचा आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानं केलाय.

उद्धव ठाकरेंच्या पक्षानं घेतलेले आक्षेप सत्ताधारी महायुतीनं फेटाळून लावलेत. पराभवाची खात्री असल्यानं निवडणुकीआधीच विरोधक आरोप करत सुटल्याचा टोला भाजपनं लगावलाय. ठाण्यातल्या प्रभाग रचनेवर मनसेनं आक्षेप घेतलाय. 2017च्या निवडणुकीआधी जी प्रभागरचना होती तीच कॉपीपेस्ट केल्याचा आरोप मनसेनं केलाय. प्रभागरचना कॉपीपेस्ट केली आता 2017च्याच ईव्हीएम ठेवल्या जातील असा टोला मनसेनं लगावलाय.

पुण्याच्या प्रभाग रचनेवरही राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षानं आक्षेप घेतलाय. प्रभागांची रचना करताना भाजपचा अनुकूल प्रभाग रचना केल्याचा आरोप करण्यात आलाय. भाजपचा प्रभाव असलेल्या भागात 70 ते 75 हजार मतदारसंख्येचे प्रभाग देण्यात आलेत. तर विरोधकांचा प्रभाव असलेल्या प्रभागांची मतदारसंख्या 90 ते 92 हजारांवर नेल्याचा आरोप करण्यात आलाय.

संभाजीनगर महापालिकेच्या प्रभागरचनेत राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचा आरोप अंबादास दानवेंनी केलाय. नगरविकास खात्याचाही प्रभागरचनेत हस्तक्षेप आहे. याचं खापर निवडणूक आयोगावर फुटणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलंय. राजकीयदृष्ट्या सोईची प्रभागरचना असल्याचा आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून झालाय. अनेक ठिकाणी प्रभाग रचनांवर हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्यात. हरकती नोंदवल्या तरी त्यात बदल होईल यावर विरोधकांचा विश्वास नाही.

FAQ : 

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने कोणते आरोप केले आहेत?

शिवसेना (उबाठा) पक्षाने मुंबईतील प्रभाग रचना 2017 मध्ये भाजपला अनुकूल होती आणि तीच आता कायम ठेवल्याचा आरोप केला आहे. तसेच, प्रभाग रचना राजकीयदृष्ट्या सत्ताधाऱ्यांना सोईस्कर असल्याचा दावा केला आहे.

मनसेचा प्रभाग रचनेवर कोणता आक्षेप आहे?

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) ठाण्यातील प्रभाग रचनेवर आक्षेप घेतला असून, 2017 ची प्रभाग रचना कॉपी-पेस्ट केल्याचा आरोप केला आहे. तसेच, “प्रभाग रचना कॉपी-पेस्ट केली, आता 2017 च्याच ईव्हीएम ठेवल्या जातील,” असा टोला मनसेने लगावला आहे.

सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांच्या आरोपांना काय प्रत्युत्तर दिले आहे?

सत्ताधारी महायुती, विशेषतः भाजपने विरोधकांचे आरोप फेटाळले असून, पराभवाच्या भीतीमुळे विरोधक निवडणुकीआधीच आरोप करत असल्याचा टोला लगावला आहे.

