वर्ध्यात नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत महायुतीत फूट, मित्रपक्षांचं एकमेकांना आव्हान

मिलिंद आंडे (प्रतिनिधी) वर्धा : वर्ध्याच्या इतिहासात पहिल्यांदा नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत चुरस निर्माण झालीय. महायुतीतल्या मित्रपक्षांनी आपापले उमेदवार रिंगणात उतरवलेत. त्यांना काँग्रेसनंही तुल्यबळ उमेदवार दिलाय. या सगळ्यात नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागलीय.
वर्ध्याच्या इतिहासात पहिल्यांदा नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत कमालीची चुरस निर्माण झालीय. चारही उमेदवार त्यांच्या पक्षाच्या थेट हायकमांडच्या जवळचे असल्यानं, उमेदवारापेक्षा याठिकाणी नेत्यांची प्रतिष्ठापणाला लागलीय. त्यामुळं थंडीतही राजकीय वातावरण तापलंय. इथं महायुतीत फूट पडलीय. भाजपा, शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी यांनी आपापले उमेदवार रिंगणात उतरवलेत. त्यामुळे यावेळची वर्धा नगरपालिकेची निवडणूक हायप्रोफाईल मानली जातेय. दांडगा जनसंपर्क असणारे काँग्रेसचे उमेदवार सुधीर पांगुळ यांची उमेदवारी प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळांनी सर्वांनाच धक्का दिला. भाजपाचे निलेश किटे हे पालकमंत्री पंकज भोयर यांचे खंदे कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जातात. किटेंची निवडणूक ही पालकमंत्री भोयर यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची आहे. त्यात अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे उमेदवार संतोष ठाकूरही मैदानात उतरलेत. शिंदेंच्या शिवसेनेचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार रविकांत बालपांडेंना शिंदेंनी उमेदवारीची भेट दिलीय. रविभाऊ हे एकनाथ शिंदे साहेबांच्या मनातला चेहरा असल्यानं आमच्यासाठी ही निवडणूक महत्वाची आहे, असं शिवसेनेच्या नेत्या मनीषा कायंदेंनी म्हटलंय.
गेल्या दोन निवडणुकीचा अनुभव असल्यानं मी विकासासाठी कटिबद्ध आहे, असं काँग्रेसचे उमेदवार सुधीर पांगुळ यांनी सांगितलंय. मोदी सरकारच्या काळात मोठा विकास झाला. यापुढं शहराचा कायापालट करायचा आहे. त्यासाठी रिंगणात उतरलोय. वर्ध्यात नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उमेदवारांपेक्षा मोठ्या नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागल्यानं चुरस वाढलीय. पण सरतेशेवटी मतदारांचा कौल कुणाला मिळतो, यावरच सगळं अवलंबून आहे.
वर्धा नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत किती उमेदवार आहेत?
वर्धा नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत चार उमेदवार आहेत.
काँग्रेसचा उमेदवार कोण आहे?
काँग्रेसचा उमेदवार सुधीर पांगुळ आहे.
नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत कोणत्या नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे?
नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पंकज भोयर, एकनाथ शिंदे, आणि हर्षवर्धन सपकाळ यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.