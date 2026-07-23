झी २४ तासच्या आनंदवारीत, वारकऱ्यांनी मानले अंबुजा आणि एसीसी सिमेंटचे आभार

वेळापूर : यंदा वारीच्या आळंदी ते पंढरपूर आणि देहू ते पंढरपूर या मार्गावर माऊली-तुकोबांच्या पालख्यांचे आणि वारकऱ्यांचे वरूणराजाने जोरदार स्वागत केले. यावेळी विसाव्याच्या ठिकाणी तसेच पायी चालणारे वारकरी पावसात भिजू नये, तसेच आजारी पडू नये यासाठी रेनकोट, छत्री आणि रेस्टिंग शेल्टरची व्यवस्था अंबुजा आणि एसीसी सिमेंटकडून करण्यात आली होती.
यंदा वारीच्या वाटेवर पावसाने चांगलीच हजेरी लावली होती. अनेक ठिकाणी वारकऱ्यांना पावसाने चिंब केले. या वारकऱ्यांना पावसाचा त्रास होऊ नये, तसेच त्यामुळे वारकरी आजारी पडू नये यासाठी अंबुजा आणि एसीसी सिमेंटतर्फे अनेक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. या सुविधाबद्दल वारकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले. तसेच वारकऱ्यांसाठी उभारण्यात आलेल्या रेस्टिंग शेल्टरमुळे खूप फायदा झाल्याची भावना वारकऱ्यांनी बोलून दाखवली.
वारीच्या विविध टप्प्यांवर वारकऱ्यांना रेनकोट, छत्रीचेही वाटप करण्यात आल्याचे अंबुजा आणि एसीसी सिमेंटतर्फे सांगण्यात आले.
यंदाही झी २४ तासने शेकडो वर्षांपासून सुरू असलेल्या वारीचा अनुभव प्रेक्षकांना घर बसल्या अनुभवता यावा यासाठी आनंदवारी हा विशेष कार्यक्रम सुरू केला होता. यात अभिनेता संदीप पाठक याने वारकऱ्यांशी मनसोक्त गप्पा मारल्या. त्यांच्याकडून अभंग गाऊन घेतले. हा नयनरम्य आणि आनंदाचा सोहळा वारकऱ्यांसोबत झी २४ तासनेही साजरा केला.
त्या सावळ्या विठूरायाची एक झलक पाहण्यासाठी वारकरी शेकडो मैलाचा प्रवास हसत हसत वारीच्या माध्यमातून करतात. वारी हा आनंदसोहळा आनंदवारीच्या माध्यमातून झी २४ तास दरवर्षी उत्साहात साजरा करत असतो. यावेळी वारकऱ्यांची हा प्रवास आणि त्याचा नित्यक्रम झी २४ तासच्या माध्यमातून दाखविण्यात येतो.