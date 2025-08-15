राष्ट्रवादीत अजित पवारांना अंधारात ठेवलं जातंय? परस्पर घेतले जात आहेत निर्णय? सुप्त संघर्ष उघड

राष्ट्रवादीत अजित पवारांना अंधारात ठेवून सूरज चव्हाणांना बढती दिली गेली का? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. कारण सूरज चव्हाणांना पक्षात नव्यानं दिलेल्या जबाबदारीची अजित पवारांना माहितीच नाही. त्यामुळे सूरज चव्हाणांकडे परस्पर जबाबादारी देण्यात आली का? असाही प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित करण्यात येत आहे. दरम्यान याच मुद्यावरून विरोधकांनी देखील दादांच्या राष्ट्रवादीवर टीका केली आहे.
मारकुट्या सूरज चव्हाणांच्या बढतीनंतर दादांच्या राष्ट्रवादीमधला सुप्त संघर्ष समोर आल्याची चर्चा आहे. कारण सूरज चव्हाणांच्या प्रमोशनचा पक्षाचे अध्यक्ष अजित पवारांना थांगपत्ताच नाही. छावा संघटनेच्या कार्यकर्त्याला मारहाण केल्यानंतर सूरज चव्हाणांवर कारवाई करण्यात आली होती. त्यांच्याकडे असलेलं पद अजित पवारांनी काढून घेतलं होतं. मात्र, या घटनेच्या काही दिवसांनंतर सूरज चव्हाणांकडे मोठा पदभार देण्यात आलाय. वरिष्ठाच्या संमतीनंतर सूरज चव्हाणांकडे जबाबदारी देण्यात आल्याचं प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरेंनी म्हटलं आहे. तर सूरज चव्हाणांच्या बढतीसंदर्भात माहिती नसल्याचं अजित पवारांकडून
सांगण्यात आलं.
सूरज चव्हाणांची नियुक्ती केली आहे. पक्षाच्या वरिष्ठांनी निर्णय घेतला असं सुनील तटकरे यांनी सांगितलं आहे. तर अजित पवारांनी सूरज चव्हाणांच्या नियुक्तीबाबत मला माहिती नाही, माहिती घेतो असं सांगितलं आहे.
सूरज चव्हाणांना माझ्यासमोरच जबाबदारी दिली गेली. पक्षासाठी ते अनेक वर्षांपासून काम करत आहेत पक्षानं त्यांच्यावर कारवाई देखील केली होती. मात्र, त्यांना जास्त दिवस दूर ठेवता येणार नाही त्यामुळे त्यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आल्याचं छगन भुजबळांनी म्हटलं आहे. तर अजित पवारांचा पक्षावरचा कंट्रोल सुटत चाललाय का? असा सवाल रोहित पवारांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
रोहित पवारांनी उपस्थित केलेल्या सवालानंतर सुनील तटकरेंनी त्यांच्यावर सडकून टीका केली आहे. बालिशबुद्धीला मी उत्तर देत नाही. रोहित पवारांनी त्यांचा पक्ष सांभाळावा आणि मत इतरांच्या पक्षात डोकून बघावं अशी टोला तटकरेंनी रोहित पवारांना लगावला आहे.
काही दिवसांपूर्वी झी 24 तासच्या टू द पॉईंट या मुलाखतीत रोहित पवारांनी दादांच्या राष्ट्रवादीत दोन गट असल्याचं मोठं विधान केलं होतं. दरम्यान त्याचीच प्रचीती राष्ट्रवादीत आल्याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. सूरज चव्हाणांना राष्ट्रवादीकडून
प्रमोशन देण्यात आलं. मात्र, यासंदर्भात मला कोणतीही माहिती नसल्याचं अजित पवारांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे अजित पवारांना अंधारात ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.