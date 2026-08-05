Explained: 'मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा ही उद्धव ठाकरेंची सर्वात मोठी राजकीय चूक?' जाणून घ्या संपूर्ण विश्लेषण

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात सध्या शिवसेना पक्ष,चिन्हासंदर्भात सुनावणी सुरु आहे. हा निकाल कोणाच्या बाजूने लागणार हे सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतरच कळेल. दरम्यान महाराष्ट्राच्या राजकारणात उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा दिलेला राजीनामा हा आजही चर्चेचा आणि विश्लेषणाचा विषय आहे. शिवसेनेतील मोठ्या बंडानंतर राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला. त्या वेळी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी विधानसभा पटलावर जाण्याऐवजी उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला. याच निर्णयामुळे पुढील राजकीय चित्र पूर्णपणे बदलले. अनेक राजकीय अभ्यासकांच्या मते, त्यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर परिस्थिती वेगळी असू शकली असती. तर दुसरीकडे काहींचे मत आहे की हा निर्णय घटनात्मक मूल्यांचा आदर राखणारा होता.या संपूर्ण घडामोडीसंदर्भात राजकीय विश्लेषक काय म्हणतात? सविस्तर जाणून घेऊया.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्याऐवजी उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभा सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला असता, तर अनेक घटनात्मक आणि राजकीय प्रश्न वेगळ्या पद्धतीने समोर आले असते. आमदारांची नेमकी भूमिका, पक्षशिस्त, व्हीप आणि सदस्यत्वाशी संबंधित मुद्दे अधिक स्पष्ट झाले असते. न्यायालयीन प्रक्रियेतही काही बाबींचे स्वरूप वेगळे असण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. मात्र, हा केवळ विश्लेषणाचा भाग असून त्याबाबत निश्चित निष्कर्ष काढता येत नाही.
उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर शिवसेनेतील अंतर्गत वाद अधिक तीव्र झाला. पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्ह आणि पक्षावरचा दावा यांसारखे प्रश्न विविध घटनात्मक संस्थांसमोर गेले. याच काळात राज्यातील राजकारणाने नवे वळण घेतले आणि महायुती तसेच महाविकास आघाडी या दोन्ही बाजूंनी राजकीय रणनीती अधिक आक्रमकपणे राबवण्यास सुरुवात केली.
उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयाबाबत आजही दोन भिन्न मतप्रवाह दिसून येतात. समर्थकांच्या मते, त्यांनी सत्तेपेक्षा तत्त्वांना महत्त्व दिले आणि अनावश्यक सत्तासंघर्ष टाळला. तर विरोधकांचे म्हणणे आहे की, मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्याऐवजी त्यांनी घटनात्मक प्रक्रियेनुसार बहुमत चाचणीचा सामना करायला हवा होता. त्यामुळे राजकीय संघर्ष अधिक प्रभावीपणे लढता आला असता. त्यामुळे हा निर्णय योग्य की अयोग्य, यावर अजूनही मतभेद कायम आहेत.
शिवसेनेशी संबंधित विविध प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत असल्याने या संपूर्ण प्रकरणाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय हा केवळ एका राजकीय पक्षापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर भविष्यातील पक्षांतर, पक्षातील बंड, व्हीप आणि घटनात्मक अधिकार यांसारख्या अनेक मुद्द्यांसाठी दिशादर्शक ठरू शकतो. त्यामुळे राजीनाम्याच्या निर्णयाचे राजकीय आणि कायदेशीर परिणाम समजून घेण्यासाठी न्यायालयीन निरीक्षणे महत्त्वाची मानली जात आहेत.
मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा हा उद्धव ठाकरे यांच्या राजकीय प्रवासातील सर्वात महत्त्वाच्या निर्णयांपैकी एक मानला जातो. हा निर्णय त्यांच्या पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेवर, आगामी निवडणुकांतील रणनीतीवर आणि मतदारांच्या विश्वासावर परिणाम करणारा ठरला आहे. आगामी काळात सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय, राजकीय आघाड्यांमधील बदल आणि जनतेचा कौल यावर पुढील राजकीय दिशा निश्चित होणार आहे. त्यामुळे हा विषय केवळ भूतकाळातील निर्णयापुरता मर्यादित नसून महाराष्ट्राच्या राजकीय भविष्याशीही जोडलेला आहे.