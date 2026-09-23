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महाराष्ट्रातील छोट्याश्या गावात गूढ हलचाली... आकाशातून इथं कोणाची नजर? रोज रात्री गावावर...; गावकऱ्यांना वेगळीच शंका

राज्यातील हजारो गावांसारखं हे छोटंसं गाव अचानक अशांत झालं आहे आणि ते ही रात्री... यामागील कारण म्हणजे या गावात रात्री अचानक हवेत दिसणारा उजेड, यामुळेत गावातील लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 23, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 10:13 AM IST
महाराष्ट्रातील छोट्याश्या गावात गूढ हलचाली... आकाशातून इथं कोणाची नजर? रोज रात्री गावावर...; गावकऱ्यांना वेगळीच शंका
Image Credit: अनेक गावकरी रात्र जागून काढतात (प्रातिनिधिक फोटो, एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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