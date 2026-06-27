मुंबईवर पाणी कपातीचं संकट! धरणांनी गाठला तळ, पावसाने पाठ फिरवल्याने चिंता वाढली

Mumbai Monsoon Rain : 21 जून पासून पुढील दोन ते तीन दिवस पावसाने मुंबईसह उपनगरामध्ये जबरदस्त आगमन केलं होतं. दोन दिवसात धो धो कोसळणाऱ्या पावसामुळे उकाड्याने हैराण झालेल्या मुंबईकरांची सुटका झाल्याने आनंद व्यक्त केला जात होता. मात्र जसा पाऊस आला त्याच पावली तो निघून सुद्धा गेला. मागच्या काही दिवसात पाऊस पडेल अशी अपेक्षा असताना नावाला हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्या ठिकाणीच पावसाच्या रिमझिम सरी कोसळल्या आणि पुन्हा एकदा पावसाने पाठ फिरवली. जून महिना संपत आला असला तरी पाऊस दडी मारून बसल्याने धरणांनी तळ गाठला आहे.
मुंबई आणि उपनगरातील शहरांच्या पाण्याची तहान भागवणाऱ्या धरण क्षेत्रात जून महिना संपत आला तरी पावसाच्या अपेक्षित सरी कोसळलेल्या नाहीत. मुंबई महापालिकेने दिलेल्या आडकेवारीनुसार सर्व धरणांमधील पाणीसाठा हा अवघा 1,08,967 दशलक्ष लिटर म्हणजेच केवळ 7.53 टक्के इतका शिल्लक राहिला आहे. त्यामुळे मुंबईकरांवर पाणी कपातीची टांगती तलवार लटकली आहे. जुलै महिन्यात सुद्धा पावसाची अशी स्थिती राहिली तर पाण्याची भीषण टंचाई भासू शकते. पावसाची स्थिती ही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अत्यंत चिंताजनक मानली जात आहे. गेल्यावर्षी याच तारखेला धरणांमध्ये तब्बल 35.97 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध होता तर 2024 मध्ये तो 5.28 टक्के होता.
यंदा पावसाने दिलेल्या हुलकावणीमुळे चिंतेचं वातावरण आहे. धरण क्षेत्रात पावसाची सत्यांत संथ सुरुवात आहे. भातसा (88 मिमी), तानसा (98 मिमी) मध्य वैतरणा (71 मिमी) धरण क्षेत्रात आतापर्यंत 100 मिमीचा टप्पाही ओलांडता आलेला नाही. गेल्या 24 तासांत तर या भागात केवळ 2 ते 8 मिमी एवढाच किरकोळ पाऊस पडला. दुसरीकडे अप्पर वैतरणा धरण क्षेत्रात आतापर्यंत 376 मिमी पाऊस झाला असला तरी धरणाची पाणीपातळी सध्या नीचांकी पातळीच्या खाली गेली आहे. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या या धरणातील उपयुक्त साठा सध्या शून्य दाखवत असून, तिथून आपत्कालीन पाण्याचा उपसा सुरू आहे. मुंबईच्या अंतर्गत भागात असलेल्या विहार आणि तुळशी तलाव परिसरात काही प्रमाणात समाधानकारक पाऊस झाला आहे.
धरणांची सद्य:स्थिती (26 जून स.6 वा.)
तलाव पाऊस (मिमी) उपयुक्त साठा (द.ल.लि.) टक्केवारी
तानसा 98 1.626 1.13
भातसा 88 46371 6.46
मध्य वैतरणा 71 21804 11.27
मोडक सागर 59 24845 19.27
तुळशी 289 1730 21.50
विहार 289 1730 21.50