English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

नाशिकमध्ये गोदावरीच्या पाणीपातळीत वाढ; दुतोंड्या मारुतीच्या छातीपर्यंत पाणी

Intern | Updated: Aug 21, 2025, 05:46 PM IST

नाशिकच्या गंगापूर धरणातून गोदावरी नदीमध्ये 7 हजार 372 क्युसेक वेगानं पाण्याचा विसर्ग  सुरु आहे. त्यामुळे गोदावरी नदीला पूर आला. नाशिमधील पुराचं संकेत असलेल्या दुतोंड्या मारुतीच्या छातीपर्यंत पुराचं पाणी पोहोचलं. या पुरामुळे रामकुंड आणि गोदा घाट परिसर पाण्याखाली गेला.

 

About the Author
Tags:
Nashik Godavari floodsGangapur dam water release7372 cusecs dischargeDutondya Maruti flood levelRamkund submerged

इतर बातम्या

मुंबईकरांना मिळणार आणखी एक भुयारी मेट्रो! कुठंपर्यंत व कशी...

मुंबई बातम्या