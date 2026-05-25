इंदापूरचा पाणीप्रश्न पेटला! शेतकरी आक्रमक, सिंचन भवनासमोर बोंबाबोंब आंदोलन

Indapur Water Problem: पाण्याच्या प्रश्नावरून इंदापूर तालुक्यातील शेतकरी आक्रमक झाले. पुण्यातील सिंचन भवनासमोर बोंबाबोंब आंदोलन करण्यात आलं. सिंचन आराखड्यानुसार इंदापूरला पाणी मिळत नसल्याचा आरोप करत शेतकऱ्यांनी प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला.
इंदापूरचा पाणीप्रश्न पेटलाय. इंदापूरचं पाणी पळवल्याचा आरोप करत शेतक-यांनी पुण्याच्या सिंचनभवनासमोर आंदोलन केलं. खडकवासला साखळी धरणाच्या मूळ सिंचन आराखड्यानुसार इंदापूरला पाणी मिळत नसल्याचा आरोप करत शेतकऱ्यांनी प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला. रब्बी आणि उन्हाळी आवर्तन न मिळाल्याने पिके जळून कोट्यवधींचं नुकसान झाल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला. रोहित पवारांनी पाणी पाळावल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला.
शेतकरी रोहित पवारांविरोधात घोषणाबाजी करत होते त्याच आंदोलनात त्यांच्याच पक्षाचे हर्षवर्धन पाटीलही सहभागी झाले होते. शेतक-यांच्या या आंदोलनाला कृषीमंत्री दत्तामामा भरणेंनीही पाठिंबा दिला. इंदापूरसह इतर तालुक्यांना पाणी मिळालंच पाहिजे अशी भूमिका कृषिमंत्र्यांनी घेतली. पाण्याच्या असमान वाटपाला अधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोपही त्यांनी केलाय.
इंदापूरमध्ये पाणी मिळत नसल्यानं शेकडो एकर जमिनीवरील पिकं वाळू लागलीयेत. पुढच्या एक दोन दिवसांत पाणी न सोडल्यास व्यापक आंदोलन करण्याचा इशारा शेतक-यांनी दिलाय.