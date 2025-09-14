रस्त्यावरील ट्रॅफिकची कटकट संपणार, नरिमन पॉईंट ते वसईपर्यंत 10 मार्गावर जलवाहतूक; कसे असतील मार्ग? जाणून घ्या!

Water Transport: महामुंबईत १० मार्गावर जलवाहतूक सुरु होणार आहे. याद्वारे नव्या विमानतळाला चार मार्ग जोडले जाणार आहेत. सध्याच्या 12 जलवाहतूक मार्गांचा सुधारणेसह विस्तार केला जाणार असून कोची रेल मेट्रोच्या डीपीआर सादर करणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) अंतर्गत मेरिटाईम बोर्डाने विद्यमान 12 जलवाहतूक मार्गांच्या सुधारणा आणि विस्तारासोबतच 10 नवीन मार्गांवर जलमार्ग सेवांचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
जलमार्ग सेवेसाठी सविस्तर प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) तयार करण्याच्या निविदा प्रक्रियेत कोची मेट्रो रेल लिमिटेड ही एकमेव संस्था निवडली गेली. त्यांच्या अहवालानुसार, हे नवे मार्ग स्पीडबोट्स, रो-पॅक्स वाहने आणि जलटॅक्सी सेवांद्वारे कार्यान्वित होणार असून, शहरातील वाहतूक गर्दी कमी करण्यास मदत होईल. विशेषतः नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला चार स्वतंत्र जलमार्गांनी जोडले जाणार आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना जलद आणि सोयीस्कर प्रवास उपलब्ध होणार आहे.
कोची मेट्रोने तयार केलेल्या डीपीआरमध्ये स्थानिक नद्या-खाड्यांच्या खोली वाढवणे, अडथळा निर्माण करणारे खडक काढणे, अपेक्षित प्रवासी संख्या आणि पर्यावरणीय परिणामांचा सखोल आढावा घेतला जाणार आहे. हे सर्व मुद्दे प्रकल्पाच्या टिकावूपणासाठी महत्त्वाचे असून, शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने जेट्टी उभारणी, नौका खरेदी आणि यात्री सुविधांचा समावेश केला आहे. यामुळे मुंबईसारख्या गर्दीच्या शहरात जलमार्ग हा पर्यायी वाहतूक साधन म्हणून मजबूत होईल, ज्यामुळे रस्ते आणि रेल्वे यांच्यावरील ताण कमी होणार आहे.
हे नवे मार्ग मुंबईतील विविध भागांना जोडतील. वसई ते काल्हेर मार्ग वसई-मीरा भाईंदर-फाउंटन जंक्शन-गायमुख-नागला बंदरमार्गे असेल. कल्याण ते कोलशेत मार्गाने कल्याण-मुंब्रा-काल्हेर-कोलशेत जोडले जाईल. काल्हेर ते नवी मुंबई विमानतळ मार्ग काल्हेर-मुलुंड-ऐरोली-वाशीमार्गे असेल, तर वाशी, बेलापूर आणि गेटवे ऑफ इंडियापासून विमानतळापर्यंत स्वतंत्र मार्ग येतील. इतर मार्गांमध्ये गेटवे ऑफ इंडिया ते वाशी, वसई ते मार्वे, बोरीवली ते बांद्रा (बोरीवली-मार्वे-वर्सोवा-बांद्रा) आणि बांद्रा ते नरिमन पॉईंट (बांद्रा-वरळी-नरिमन पॉईंट) समाविष्ट आहेत.
उत्तर: मेरिटाईम बोर्डाने १० नवीन जलवाहतूक मार्गांना मंजुरी दिली आहे, ज्यामध्ये वसई-काल्हेर, कल्याण-कोलशेत, काल्हेर-नवी मुंबई विमानतळ, वाशी-नवी मुंबई विमानतळ, बेलापूर-नवी मुंबई विमानतळ, गेटवे ऑफ इंडिया-नवी मुंबई विमानतळ, गेटवे ऑफ इंडिया-वाशी, वसई-मार्वे, बोरीवली-बांद्रा आणि बांद्रा-नरिमन पॉईंट यांचा समावेश आहे. यापैकी चार मार्ग नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जोडतील.
उत्तर: कोची मेट्रो रेल लिमिटेडला सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याची निविदा मिळाली आहे. या डीपीआरमध्ये नद्या-खाड्यांची खोली, खडक काढणे, प्रवासी संख्या आणि पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास केला जाईल, ज्यामुळे स्पीडबोट्स, रो-रो सेवा आणि जलटॅक्सी सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
उत्तर: २५० किमीच्या या जलमार्ग नेटवर्कमुळे मुंबईतील वाहतूक जाम कमी होईल, प्रवास जलद आणि सोयीस्कर होईल आणि पर्यावरणस्नेही वाहतूक वाढेल. २९ जेट्टींद्वारे जोडले जाणारे हे मार्ग, विशेषतः नवी मुंबई विमानतळाशी जोडणीमुळे, शहराच्या एकात्मिक विकासाला चालना देतील आणि प्रवाशांना किफायतशीर प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होईल.