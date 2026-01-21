अरबी समुद्राचे पाणी अचानक उकळू लागले; गुजरातपासून महाराष्ट्रापर्यंत मोठा हाय अलर्ट, रहस्यमयी घटनेमुळे चिंता वाढली

Gujarat Boiling Water : समुद्राचे रहस्य हे आजही मानवी समजुतीच्या पलीकडे आहे. पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचा अंदाजे 71 टक्के भाग महासागरांनी व्यापलेला आहे. महाराष्ट्रा जवळच्या समुद्र किनाऱ्याजवळ अरबी समुद्राचे पाणी अचानक उकळू लागले आहे. गुजरातपासून महाराष्ट्रापर्यंत मोठा हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. या रहस्यमयी घटनेमुळे चिंता वाढली आहे.
समुद्रातील उकळते पाणी महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील वसई किनाऱ्याजवळ आणि गुजरात किनाऱ्याजवळील लोकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. या घटनेचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ही घटना 11 जानेवारी 2026 रोजी घडल्याचे सांगितले जाते. वसईतील पाचूबंदर येथील रहिवासी कृष्णा मोरलीखंड्या हा किनाऱ्यापासून सुमारे 66 नॉटिकल मैल अंतरावर असलेल्या "ओम नमः शिवाय" या त्याच्या बोटीवर खोल समुद्रात मासेमारी करत होता. मच्छिमारांना समुद्राचे पाणी गढूळ आणि वेगाने एका मोठ्या वर्तुळात फिरत असल्याचे दिसून आले. असे दिसून आले की पाणी उकळत आहे, पाण्यातून मोठे बुडबुडे बाहेर पडत आहेत, धूर बाहेर पडत आहे आणि पाण्यात तीव्र गोंधळ आहे.
गुजरात किनाऱ्यावरील समुद्राच्या पाण्यात एक गूढ उकळत्या संवेदना चिंतेचा विषय बनली आहे. मच्छिमारांनी पाण्यात भयानक बुडबुडे आणि जोरदार लाटा उसळतानाचे व्हिडिओ रेकॉर्ड केले आहेत. व्हिडिओंमध्ये समुद्राचे पाणी एका मोठ्या चुलीवरील भांड्यासारखे प्रचंड प्रमाणात उकळत असल्याचे दिसून आले आहे. या असामान्य घटनेमुळे पालघर ते गुजरातपर्यंतच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागांना हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांना पाण्याखालील मोठी पाईपलाईन गळत असल्याची भीती आहे. हे अज्ञात भूगर्भीय क्रियाकलाप किंवा विषारी वायू गळतीचे लक्षण देखील असू शकते. पालघर आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने मच्छिमारांना या क्षेत्रापासून दूर राहण्याचा कडक इशारा दिला आहे. तज्ञांची एक विशेष टीम आता या रहस्यमय "उकळत्या समुद्राची" चौकशी करत आहे.