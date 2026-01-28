English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ajit Pawar यांच्या शिवाय महाराष्ट्राचं राजकारण, समाजकारण बेचव अन् अळणी - संजय राऊत

Ajit Pawar Plane Crash Death : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामतीमध्ये विमान अपघातात मृत्यू झाला आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी अजित पवारांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.   

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 28, 2026, 11:31 AM IST
Ajit Pawar यांच्या शिवाय महाराष्ट्राचं राजकारण, समाजकारण बेचव अन् अळणी - संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit Pawar : 'महाराष्ट्राला आणखी काय पाहावं लागणार आहे...' अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया खासदार संजय राऊत यांनी अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली दिली आहे.  संजय राऊतांनी सांगितलं की, जेव्हा अपघाताची माहिती आली तेव्हा आम्ही सगळे प्रार्थना करत होतो. अजित पवार सही सलामत अपघातातून बाहेर यावेत. पण जे नको होतं तेच घडलं. अजित पवारांचा अपघाती मृत्यू झाला. अजित पवार यांनी बारामतीमधून राजकारणाला सुरुवात केली आणि बारामतीतच त्यांचा अपघाती मृत्यू झाला आहे. ही अतिशय दुःखद बातमी आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

सामाजिक जीवनातील आजचा काळा दिवस आहे. सकाळी अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात झाल्याची माहिती समजल्यानंतर आम्ही सगळे प्रार्थना करत होता. मात्र दु:खद बातमी समोर आली. अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्रातील राजकारण बेचव, अळणी होईल, दिलखुलास, रोखठोक, सर्वांना हवंहवंस व्यक्तीमत्व होतं. त्यांच्या जाण्याने महाराष्ट्रावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना खासदार संजय राऊतांनी दिली आहे. 

हे ही वाचा: Ajit Pawar Plane Crash LIVE: भीषण विमान अपघातात अजित पवारांसहीत सहा जणांचा मृत्यू

अजित पवारांच्या अचानक जाण्याने महाराष्ट्राला मोठा धक्का बसला आहे. अजित पवारांसह ६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. आज अजित पवारांच्या बारामतीमध्ये तीन सभा होत्या. जिल्हा परिषद, तसंच पंचायत समिती निवडणुकांसंबंधीत या सभा होत्या. सभांसाठीच ते मुंबईतून बारामतीमध्ये येत होते. बारामतीमध्ये दाखल झाल्यानंतर लँडिंगवेळीच त्यांच्या विमानाला अपघात झाला.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Ajit pawarAjit Pawar Breaking NewsAjit Pawar Plane Crash Latest NewsAjit Baramati accidentMaharashtra Deputy CM

इतर बातम्या

अजित पवारांच्या मृत्यूची बातमी ऐकून मोदीही हळहळले! 'मी...

महाराष्ट्र बातम्या