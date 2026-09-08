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'कुणाच्या ताटातलं काढून कोणाच्या...', जरांगेंच्या टीकेनंतर आरक्षणावरुन फडणवीस स्पष्टच बोलले; 'मराठा समाज असो किंवा...'

मराठा आरक्षणासंदर्भातील मागणीसाठी मागील 11 दिवसांपासून उपोषण करत असलेल्या मनोज जरांगे-पाटलांनी केलेल्या टीकेनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना फडणवीसांनी स्पष्ट केली भूमिका

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 08, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 02:49 PM IST
'कुणाच्या ताटातलं काढून कोणाच्या...', जरांगेंच्या टीकेनंतर आरक्षणावरुन फडणवीस स्पष्टच बोलले; 'मराठा समाज असो किंवा...'
Image Credit: प्रसारमाध्यमांशी बोलताना फडणवीसांचं विधान (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'कुणाच्या ताटातलं काढून कोणाच्या...', जरांगेंच्या टीकेनंतर आरक्षणावरुन फडणवीस स्पष्टच बोलले; 'मराठा समाज असो किंवा...'
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