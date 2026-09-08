'कुणाच्या ताटातलं काढून कोणाच्या...', जरांगेंच्या टीकेनंतर आरक्षणावरुन फडणवीस स्पष्टच बोलले; 'मराठा समाज असो किंवा...'

मराठा आरक्षणासंदर्भात मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे मागील 11 दिवसांपासून उपोषणाला बसलेले असतानाच आता राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अगदी कठोर आणि तितक्याच स्पष्ट शब्दांमध्ये मराठा आरक्षणावर भाष्य केलं आहे. मुंबईमध्ये पत्रकारांशी बोलताना आतापर्यंत मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात आम्हीच निर्णय घेतल्याचं स्पष्ट केलं आहे. एवढ्यावरच न थांबता, मराठा समाजाला न्याय आम्हीच देणार आहोत असंही फडणवीस म्हणालेत.
"एक स्पष्ट मत आहे, आजपर्यंत मराठा समाजाला ते दिलं ते आम्हीच दिले," असं म्हणत फडणवीसांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात सुरु असलेलं आंदोलन आणि मागणीबद्दल भाष्य करताना म्हटलं आहे. "आजपर्यंत जे काही निर्णय घेतले ते आम्हीच घेतले. त्याच्या पुढचे निर्णयही निर्णय काय घ्यायचे असेल ते आम्हीच घेणार आहोत. जवळजवळ सर्व निर्णय आम्ही घेतले आहेत अडचणी काही असतील तर ते दूर केले आहेत. केवळ कागदावरचे निर्णय नाहीत तर त्याचा प्रत्यक्ष फायदा मराठा समाजाला झालेला आहे. तुमचं सर्वांचं एकच मत आहे जे संविधानात असेल ते निश्चितपणे मिळेल. कोर्टाच्या निर्णयाच्या आधी नसेल ते शंभर टक्के मिळेल," असं फडणवीसांनी स्पष्ट केलं.
फडणवीसांनी पुढे बोलताना कोणाचं काढून कोणाला देणार नाही असं आरक्षणासंदर्भात बोलताना सांगितलं. "कुणाच्या ताटातलं काढून कोणाच्या दुसऱ्याच्या ताटा टाकणारे आम्ही नाही. मराठा समाज असो किंवा इतर समाज असो आम्ही सर्व समाजाला न्याय दिला आहे. मराठा समाजाला आम्हीच न्याय देणार आहोत. संदर्भात आमची चर्चा झाली आहे जे शक्य आहे ते सर्व करू. चर्चेची दारं कधीच आम्ही बंद केली नाही. जे जे मुद्दे आले त्याची सर्व सोडवणूक आम्ही केलेली आहे. त्या सर्व मुद्द्यांची सोडवणूक झाली आहे. शंका दूर केल्या जातील," असं फडणवीसांनी अगदी स्पष्टपणे सांगितलं.
जरांगेंसोबत चर्चा केल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आपल्याला दोन्ही बाजू संभाळून घ्यावा लागतात अशा अर्थाचं विधान केलं होतं. "मराठी समजसाच्या हितासाठी काही निर्णय सुरु आहेत. देवेंद्र फडणवीस समाधानी नसतील तर माझ्यापुढे पर्याय नाही," असं म्हटलं होतं. यावरुन आज दुपारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना जरांगेंनी, "सरकारकडे हेच पर्याय होते का? प्रमाणपत्र रद्द करणे, तुम्ही सपशेल अपयशी ठरलात. तू अंतरवालीत ये, नको येऊ तुला कुणी बोलावलं नव्हतं. सरकारला समजून घ्यायला सरकार बाप आहे का? याला काहीच करता नाही आलं. हल्ल्याचं फडणवीस यांच्याकडून नियोजन करून झालं. याला रागही येतो तू आणि फडणवीस फक्त हल्ला करून दाखव," असं म्हटलं.