English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ajit Pawar Death : 'आता आपली भेट होणार नाही...' अजित पवारांचा प्रफुल्ल पटेलांशी झालेला 'तो' अखेरचा संवाद

Ajit Pawar Death : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं बुधवारी विमान अपघातात मृत्यू झाला. अजित पवारांचं असं जाणं चटका लावणारं होतं. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 29, 2026, 07:42 PM IST
Ajit Pawar Death : 'आता आपली भेट होणार नाही...' अजित पवारांचा प्रफुल्ल पटेलांशी झालेला 'तो' अखेरचा संवाद

Praful Patel on Ajit Pawar Last Call : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं 28 जानेवारी रोजी सकाळी विमान अपघातात निधन झालं. खासगी विमानाने अजित पवार मुंबईहून बारामतीला जात होते. बारामतीत विमानाच्या लँडिंग दरम्यान विमानाचा अपघात झाला यामध्ये अजित पवारांसह 6 जणांचा मृत्यू झाला. अजित पवारांच्या अकाली जाण्याने कार्यकर्ते आणि पवार कुटुंबावर मोठा आघात झाला. 

Add Zee News as a Preferred Source

बारामतीला निघण्यापूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आदल्या रात्री मंगळवारी राष्ट्रवादी पक्षाचे नेते प्रफु्ल्ल पटेल यांच्याशी फोनवर संवाद साधला. अजित पवार म्हणाले की, 'प्रफुल्ल आता आपली भेट होणार नाही, मी काही दिवस बाहेर जातोय', असा शेवटचा संवाद प्रफुल्ल पेटल यांच्याशी झाला होता. 

(हे पण वाचा - Ajit Pawar Funeral Photos: 'दादा गेला' अन् बहिणच झाली आधारवड...; मन सुन्न करणारे फोटो) 

काय म्हणाले प्रफुल्ल पटेल 

प्रफुल्ल पवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अजित पवार यांच्या विमानाने दोन वेळा लँडिंग करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तिसऱ्यावेळी लँडिंग करताना विमानाचा अपघात झाला. अजित पवारांचं असं निधन झालं यावर विश्वास बसत नाही. आम्ही सगळेच दिल्लीत होतो. सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, सुप्रिया सुळे आणि मी आम्ही सगळेच दिल्लीत होतो. पण ही घटना घडल्याची माबिती मिळताच आम्ही बारामतीला दाखल झालो. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासाठी आणि महाराष्ट्रसाठी न भरुन येणार नुकसान झालं आहे. या घटनेवर अजूनही विश्वास बसत नसल्याचं प्रफुल्ल पटेल म्हणाले. 

(हे पण वाचा - अजित पवारांना अखेरचा निरोप दिल्यानंतर घरी परतीच्या वाटेवर शरद पवारांनी काय केलं पाहिलं का? व्हिडीओ Viral) 

प्रफुल्ल पटेल पुढे म्हणाले की, आमचं जे बोलणं होतं ते झालं आणि पुढे अजित दादा म्हणाले की, आता आपलं भेटणं होणार नाही. मी दहा ते पंधरा दिवस कामासाठी बाहेर आहे. आणि अगदी तसंच झालं अजित पवारांशी तो संवाद अखेरचा ठरला.  

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Ajit Pawar funeral updatesAjit Pawar Last Rites UpdatesAjit Pawar funeral detailsAjit Pawar last rites locationNCP Leader Ajit Pawar Last Rites

इतर बातम्या

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबत...

महाराष्ट्र बातम्या