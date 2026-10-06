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एल निनो अन् दुष्काळामुळे संपूर्ण राज्यात 'पाणी'बाणी! 16 ऑक्टोबरपासून...; राज्य शासनाचे सर्व स्थानिक संस्थांना आदेश

संभाव्य दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने पाण्याचे धरणनिहाय व वापरनिहाय सूक्ष्म नियोजन केले आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 06, 2026, 06:54 AM IST|Updated: Oct 06, 2026, 06:54 AM IST
एल निनो अन् दुष्काळामुळे संपूर्ण राज्यात 'पाणी'बाणी! 16 ऑक्टोबरपासून...; राज्य शासनाचे सर्व स्थानिक संस्थांना आदेश
Image Credit: Maharashtra to cut urban rural water supply by 10 percent from October 16

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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