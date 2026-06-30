/मान्सूनमुळे दूध, डाळी, भाज्या महागणार; सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघराचे बजेटवर कोलमडणार;तुमच्यावर काय परिणाम?

देशातील अनेक भागांमध्ये यंदा मान्सूनचा वेग अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने त्याचा परिणाम आता थेट अन्नधान्याच्या किमतींवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हवामान विभागाने जून ते सप्टेंबर या कालावधीत सरासरीपेक्षा कमी पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. यामुळे दूध, डाळी, खाद्यतेल, टोमॅटोसह इतर भाज्यांच्या किमती वाढू शकतात. कृषी तज्ज्ञ आणि दुग्ध उद्योगातील जाणकारांच्या मते, जुलै-ऑगस्टमध्येही पावसाचा तुटवडा कायम राहिला तर सर्वसामान्यांच्या मासिक किराणा खर्चात मोठी वाढ होऊ शकते. या सर्वाचा तुमच्यावर कसा परिणाम होऊ शकतो? सविस्तर जाणून घेऊया.
कमकुवत मान्सूनचा सर्वात मोठा परिणाम पशुखाद्यावर होतो. पुरेसा पाऊस न झाल्यास हिरवा चारा आणि जनावरांसाठी लागणाऱ्या खाद्याची कमतरता निर्माण होते. त्यामुळे दूध उत्पादनाचा खर्च वाढतो. उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, याआधी दूधाच्या किमती 2 ते 3 टक्क्यांनी वाढल्या असून जुलै किंवा ऑगस्टमध्ये आणखी 3 ते 4 टक्क्यांची वाढ होऊ शकते. त्याचा परिणाम दूधाबरोबरच दही, ताक, पनीर, लोणी, तूप आणि चीजच्या किमतींवरही होण्याची शक्यता आहे.
खरीप हंगामातील तूर, उडीद, सोयाबीन, मका यांसारखी पिके मोठ्या प्रमाणावर मान्सूनवर अवलंबून असतात. यंदा पेरणीचा वेग मागील वर्षाच्या तुलनेत लक्षणीय कमी असल्याचे समोर आले आहे. पावसामुळे पेरणी उशिरा झाल्यास उत्पादन घटू शकते आणि त्याचा थेट परिणाम बाजारातील दरांवर दिसू शकतो. टोमॅटो, कांदा आणि इतर हिरव्या भाज्यांचा पुरवठा कमी झाल्यास किरकोळ बाजारात किमती झपाट्याने वाढू शकतात. खाद्यतेलासाठी महत्त्वाच्या तेलबिया पिकांवरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
अधिकृत आकडेवारीनुसार मे महिन्यात किरकोळ महागाई दर नियंत्रणात असला तरी अन्न महागाई तुलनेने जास्त राहिली आहे. जर जुलै आणि ऑगस्टमध्येही पाऊस कमी राहिला, तर अन्नधान्याच्या किमती आणखी वाढू शकतात. यामुळे सर्वसामान्यांच्या घरगुती खर्चावर ताण येण्याची शक्यता आहे. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, कच्च्या तेलाच्या कमी किमतीमुळे एकूण महागाईला काहीसा आधार मिळू शकतो, मात्र अन्नपदार्थ महाग होण्याचा धोका कायम आहे.
कमी पावसाची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने 300 हून अधिक संवेदनशील जिल्ह्यांसाठी विशेष कृती आराखडा तयार केला आहे. शेतकऱ्यांना कमी पाण्यावर येणारी डाळी, भरड धान्ये आणि तेलबिया पिकांकडे वळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तसेच जलसंधारण, तलाव दुरुस्ती आणि पाण्याचा कार्यक्षम वापर यावर भर दिला जात आहे. या उपाययोजनांमुळे उत्पादनातील संभाव्य नुकसान कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
कृषी आणि अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जुलै आणि ऑगस्टमधील पावसाचे वितरण हे यंदाच्या अन्नधान्याच्या किमतींसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. जर या काळात समाधानकारक पाऊस झाला, तर उत्पादनावरचा दबाव कमी होऊ शकतो आणि महागाईही नियंत्रणात राहू शकते. मात्र पावसाची कमतरता कायम राहिल्यास दूध, डाळी, भाज्या आणि खाद्यतेलाच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आगामी काही आठवडे शेतकरी, ग्राहक आणि सरकार तिघांसाठीही महत्त्वाचे ठरणार आहेत.