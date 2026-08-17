/ऑगस्ट महिन्याच्या पंधरवड्यात पावसाने फिरवली पाठ, 14 जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस

Monsoon Rain Updates : पावसाच्या मोसमातील तिसरा महिना सुरु आहे. दुसऱ्या टप्प्यात महाराष्ट्रात सरासरी इतका पाऊस झाला, मात्र अजूनही अनेक जिल्ह्यात मोसमी पावसाची तूट कायम आहे. राज्यातील तब्बल 14 जिल्ह्यांमध्ये पावसाची 20 ते 40 टक्क्यांपर्यंत सर्वाधिक तूट नोंदवली आहे. हवामान विभागाने यापूर्वी प्रशांत महासागरातील 'एल निनो' स्थिती ऑगस्टमध्ये मध्यम तर सप्टेंबर महिन्यात मध्यम ते तीव्र स्थितीत राहील, असा अंदाज वर्तवला आहे. येते काही दिवस सर्वत्र पावसाची शक्यता कमी आहे.
यंदा राज्यात उशिरा पावसाला सुरुवात झाली. जून महिन्यात पावसाचा दुष्काळ जुलैतील मुसळधार पावसामुळे भरून निघाला. मात्र पुन्हा ऑगस्ट महिन्याच्या पंधरवड्यात पावसाचा जोर ओसरल्याने अनेक भागात तूट निर्माण झाली आहे. सध्या कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यातील काही जिल्हे आणि विदर्भातील बहुतांश भागात सरासरीच्या आसपास पाऊस झाला आहे.
प्रशांत महासागरातील एल निनोची स्थिती ऑगस्टमध्ये मध्यम आणि सप्टेंबरमध्ये मध्यम ते तीव्र राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ऑगस्ट महिन्यात राज्यातील पाऊस सरासरीपेक्षा कमीच राहील. पुढील काही दिवस राज्यात सर्वदूर पाऊस होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र ऑगस्टच्या उत्तरार्धात बंगालच्या उपसागरात हवामान प्रणाली सक्रिय झाल्यास काही भागात चांगला पाऊस होऊ शकतो असा अंदाज हवामान अभ्यासकांनी व्यक्त केला.
कोकण विभाग : सरासरीहून 4 टक्के कमी
मध्य महाराष्ट्र : सरासरीहून 21 टक्के अधिक
मराठवाडा : सरासरीहून 16 टक्के कमी
विदर्भ : सरासरीहून 16 टक्के कमी
नंदुरबार, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, बीड, लातूर, जालना, हिंगोली, वाशिम, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर आणि गडचिरोली आदी भागात सरासरीहून कमी पाऊस झाला आहे. तर नाशिकमध्ये सर्वाधिक जिल्ह्यात 1 जून ते 15 ऑगस्ट या दरम्यान सुमारे यंदा 1 हजार 39 मिमी पावसाची नोंद झाली असून ती सरासरी पावसाच्या 71 टक्क्यांनी अधिक आहे. तसेच पालघर जिल्ह्यात ३९ टक्के अधिक, मुंबई 25 टक्के, पुणे जिल्हा 45 टक्के तर सातारा येथे सरासरीहून38 टक्के अधिक पावसाची नोंद झाली आहे. पुढील तीन दिवस हलक्या सरींचा अंदाज असून सोमवारी रायगड, पुणे घाट विभाग, रत्नागिरी, सातारा घाट विभाग आणि कोल्हापूर घाट विभागात वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता आहे.