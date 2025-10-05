English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शक्ती चक्रीवादळाचा महाराष्ट्रावर काय परिणाम, आजचे हवामान कसे असेल, वाचा IMDचा इशारा

अरबी समुद्रात गुजरात आणि पाकिस्तानच्या किनाऱ्यालगत 'शक्ती' चक्रीवादळाची निर्मिती झाली आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 5, 2025, 08:34 AM IST
Mumbai Maharashtra weather Update

अरबी समुद्रावर चक्रीवादळ शक्ती तीव्र होत असल्याने महाराष्ट्र सतर्क आहे. आयएमडीने जोरदार वारे, समुद्र खवळलेला आणि मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. राज्याने आपत्ती प्रतिसाद सक्रिय केला आहे आणि जनतेला सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे.

अरबी समुद्रावर चक्रीवादळ शक्ती तीव्र होत असल्याने भारतीय हवामान विभागाने (IMD) महाराष्ट्रासाठी चक्रीवादळाचा इशारा दिला आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गसह अनेक किनारी आणि अंतर्गत जिल्हे मध्यम ते उच्च सतर्कतेखाली आहेत. वाऱ्याचा वेग ताशी 45-55 किमी दरम्यान राहण्याची अपेक्षा आहे, तर वारे ताशी 65 किमी पर्यंत पोहोचतील.

अरबी समुद्रात गुजरात आणि पाकिस्तानच्या किनाऱ्यालगत 'शक्ती' चक्रीवादळाची निर्मिती झाली आहे.चक्रीवादळाचा राज्यावर कोणातही प्रभाव नसेल,हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्रासाठी 'शक्ती' चक्रीवादळाचा इशारा

आयएमडीने महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांसाठी 'शक्ती' चक्रीवादळाचा इशारा जारी केला आहे, ज्यामध्ये 3 ते 7 ऑक्टोबर दरम्यान उच्च ते मध्यम चक्रीवादळाचा इशारा देण्यात आला आहे. या निवेदनानुसार, हा इशारा मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांना लागून आहे. 3 ते 5 ऑक्टोबर दरम्यान उत्तर महाराष्ट्र किनाऱ्यावर 45-55 किमी प्रतितास आणि 65 किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे.

चक्रीवादळाच्या तीव्रतेनुसार वाऱ्याचा वेग वाढू शकतो. समुद्रातील परिस्थिती खूप खवळलेली आहे, 5 ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर महाराष्ट्र किनाऱ्यावर समुद्र खवळलेला असण्याची शक्यता आहे. मच्छिमारांना समुद्रात जाण्याचे टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. दरम्यान, X वरील एका पोस्टमध्ये हवामान विभागाने म्हटले आहे की वायव्य अरबी समुद्रावरील एससीएस "शक्ती" गेल्या 6 तासांत 15 किमी प्रतितास वेगाने पश्चिम-नैऋत्येकडे सरकले आहे आणि 4 ऑक्टोबर रोजी भारतीय प्रमाण वेळेनुसार 23.30 वाजता केंद्रस्थानी होते.

"ते पश्चिम-नैऋत्येकडे सरकण्याची शक्यता आहे आणि आज, 5 ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळपर्यंत वायव्य आणि लगतच्या पश्चिम-मध्य अरबी समुद्रात पोहोचेल. त्यानंतर, 6 ऑक्टोबर 2025 च्या सकाळपासून ते पूर्वेकडे सरकेल आणि हळूहळू कमकुवत होईल," असे आयएमडीने एका एक्स पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

एएनआय नुसार, आयएमडीने महाराष्ट्राच्या अंतर्गत भागात, विशेषतः पूर्व विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या काही भागात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे, तसेच तीव्र ढग तयार झाल्यामुळे आणि वातावरणात आर्द्रता शिरल्याने उत्तर कोकणच्या सखल भागात पूर येण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने 'शक्ती' चक्रीवादळाच्या इशाऱ्याला प्रतिसाद म्हणून तयारीसाठी सूचना जारी केल्या आहेत. जिल्हा प्रशासनांनी त्यांच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्रणाली सक्रिय कराव्यात, किनारी आणि सखल भागातील नागरिकांसाठी स्थलांतर योजना तयार कराव्यात, सार्वजनिक सूचना जारी कराव्यात, समुद्र प्रवासाविरुद्ध सल्ला द्यावा आणि मुसळधार पावसादरम्यान सुरक्षितता राखावी.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

