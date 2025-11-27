English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
राज्यातील थंडी ओसरली, उकाडा वाढला; ऐन हिवाळ्यात हवामानाचे बदलले रंग

Maharashtra Weather News: महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा उकाडा सुरू झाला असून थंडी ओसरू लागल्याचे चिन्हे आहेत. आजचा हवामानाचा अंदाज काय सांगतो?   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 27, 2025, 07:02 AM IST
Weather Alert For November 27 Rising Temperatures Hit Maharashtra predicts IMD

Maharashtra Weather News: नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच राज्यात थंडीची लाट जाणवू लागली होती. मात्र त्यानंतर थंडी हळूहळू ओसरु लागली आहे. कमाल तापमानातदेखील वाढ होत आहे. त्यामुळं राज्यात थंडी ओसरली का? असा सवाल नागरिकांना पडला आहे. राज्यात उन्हाचा चटका आणि उकाडा तापदायक ठरत आहे. 

राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यात तापमानाचा पारा 15 अंशाच्या वर गेला आहे. त्यामुळं हुडहुडी गायब झाली आहे. दुपारच्या वेळेस तापमानाचा पारा वाढल्याने उन्हाचा चटका सहन करावा लागत आहे. तसंच, वाढलेला उकाडा हा रात्री उशिरापर्यंत कायम राहत आहे. 

श्रीलंका आणि बंगालच्या उपसागरात तीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रिय असून ही प्रणाली उद्यापर्यंत तामिळनाडू आणि पदुच्चेरीकडे येण्याची शक्यता आहे. तसंच, बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या सेनयार चक्रीवादळ निर्माण झाले आहे. सध्या उत्तरेकडून येणारे थंड वाऱ्यांचे प्रवाह कमी झाले आहेत. त्यामुळं मागील आठवड्यातील तापमान 23 अंशावर गेले होते. आताही उकाड्यात वाढ झाली असून कमाल तापमान 35 अंशापर्यंत गेले आहे.

राज्यातील ढगाळ हवामान हळूहळू निवळत असल्याचे समोर येत आहे. आज किमान तापमानात दोन ते तीन अंशांची घट होण्याची शक्यता आहे. तर, उर्वरित राज्यात तापमानातील वाढ कायम असून उकाडा कायम राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. 

1) राज्यात थंडी ओसरली आहे का?

होय, नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला जाणवलेली थंडी हळूहळू ओसरली आहे. कमाल तापमानात वाढ झाली असून बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये पारा १५ अंशांच्या वर गेला आहे.

2) दिवसा आणि रात्री हवामान कसे आहे?

दुपारच्या वेळेस तापमानाचा पारा वाढल्याने उन्हाचा चटका सहन करावा लागत आहे. तसेच, वाढलेला उकाडा रात्री उशिरापर्यंत कायम राहत आहे.

3) बंगालच्या उपसागरात कोणती हवामान प्रणाली सक्रिय आहे?

श्रीलंका आणि बंगालच्या उपसागरात तीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रिय आहे. तसेच, बंगालच्या उपसागरात 'सेनयार' नावाचे चक्रीवादळ निर्माण झाले आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

