Marathi News
महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा थंडीची चाहूल, दितवाह चक्रीवादळाचा राज्यावर असा होणार परिणाम

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा गारठा वाढणार असून कुठे कसे असेल आजचे हवामान जाणून घ्या. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 30, 2025, 07:21 AM IST
महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा थंडीची चाहूल, दितवाह चक्रीवादळाचा राज्यावर असा होणार परिणाम
Weather Alert in Maharashtra For November 30 Cold Wave Grips State Temperatures Dip

Maharashtra Weather Update: श्रीलंकेत हाहाकार माजवणाऱ्या दितवाह चक्रीवादळाचा परिणाम महाराष्ट्रावरही होण्याची शक्यता हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आली आहे. चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळं राज्यात ढगाळ वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळं गारठादेखील वाढला आहे. मात्र विदर्भात आज हलक्या पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. (Weather Today At My Location)

राज्यात कमाल तापमानात चढ-उतार होत असून पुन्हा एकदा गारठा वाढला आहे. दितवाह चक्रीवादळामुळं राज्यात ढगाळ वातावरण निर्माण झाले आहे. त्याचाच प्रभाव म्हणून गारठा वाढला आहे. विदर्भात तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. राज्यात आता पहाटेपासूनच धुके दिसू लागले आहे. किमान तापमानात अचानक घट झाल्याने थंडी वाढली आहे. मराठवाड्यातही हुडहुडी वाढली आहे. उत्तरेकडील थंड वाऱ्यामुळं महाराष्ट्रात गारठा वाढला आहे. तापमानाचा पारा पुन्हा 10 अंशाखाली घसरला आहे.

मुंबई शहर आणि उपनगरातही सकाळी धुके पाहायला मिळेल. मात्र नंतर आकाश निरभ्र राहील . तर मुंबईतील कमाल तापमान 32 तर किमान तापमान 23 अंश सेल्सियस राहील. कोकणातदेखील याचप्रमाणे हवामान राहणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातही थंडीचा कडाका दिसून येणार आहे. किमान तापमान 15 अंश सेल्सिअस राहणार आहे. राज्यात पुन्हा एकदा थंडीचा कडाका वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. आगामी काळात तापमानाचा पारा आणखी खाली येऊ शकतो.

श्रीलंकेत 123 हून अधिक जणांचा मृत्यू दितवाह चक्रीवादळामुळं झाला आहे. आता दितवाह चक्रीवादळ भारतीय किनारपट्टीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. त्याचा प्रभाव दक्षिण तामिळनाडूत दिसून येत आहे. दक्षिण तामिळनाडुत सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पावसाचा सुरुवात झाली आहे. आज सकाळी हे वादळ उत्तर तामिळनाडू, पुड्डुचेरी, दक्षिण आंध्र प्रदेश किनारपट्टीवर धडकण्याची शक्यता आहे.

  1. दितवाह चक्रीवादळाचा महाराष्ट्रातील हवामानावर काय परिणाम झाला आहे?

या चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे राज्यात ढगाळ वातावरण निर्माण झाले आहे आणि गारठा (थंडी) वाढला आहे.

2) राज्यात थंडी का वाढली आहे?

दितवाह चक्रीवादळामुळे झालेले ढगाळ वातावरण आणि उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांमुळे थंडी वाढली आहे. अनेक ठिकाणी किमान तापमान 10 अंश सेल्सिअसच्या खाली घसरले आहे.

3) आज (Weather Today) महाराष्ट्रातील कोणत्या भागात पाऊस पडण्याची शक्यता आहे?

विदर्भात तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.

