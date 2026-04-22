राज्यात उन्हाळ्यात पावसाळा! नागरिकांसाठी सूचना जारी, 20+ जिल्हे आज 'यलो अलर्ट'वर; तुमचा जिल्हा या यादीत नाही ना?

Weather Forecast Maharashtra 22 April 2026: महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी मंगळवारी पाऊस पडला तसेच काही ठिकाणी गारपीठही झाली. आज कसं असणार वातावरण जाणून घ्या सविस्तर...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 22, 2026, 06:46 AM IST
अनेक जिल्ह्यांमध्ये आज पावसाची शक्यता (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य रॉयटर्स)

Weather Forecast Maharashtra 22 April 2026: हवामानातील बदलामुळे ऐन उन्हाळ्यामध्ये पावसाळा आल्यासारखं वातावरण सध्या राज्यात तयार झालं आहे. दिवसभर असलेले तापदायक हवामान, रात्रीचा उकाडा आणि हवामानात वाढलेले बाष्प या एकत्रित वातावरणाचा परिणाम म्हणून मुंबईसह राज्यभरामध्ये मंगळवारी सकाळी ठिकठिकाणी हलक्या पावसाची नोंद झाली. अशीच स्थिती पुढील चार ते पाच दिवस काही दिवस कायम राहणार आहे. मंगळवारी महामुंबईमध्ये पेण, बदलापूर आणि कर्जत या ठिकाणी मध्यम स्वरुपाचा पाऊस पडला आहे. या भागांबरोबरच बहुतांशी भागांमध्ये पुढील काही दिवस असाच पाऊस पडण्याची दाट शक्यता आहे. राज्यात शुक्रवारपर्यंत वादळी वारे, गारपीट अन् पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

सतर्कतेचा इशारा

हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, राज्यातील विविध भागांत 22 ते 24 एप्रिल या कालावधीत वादळी वारे, विजांचा कडकडाट, गारपीट आणि पावसाची शक्यता आहे. विशेषतः मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकण विभागातील जिल्ह्यांनी सतर्कता बाळगावी, असे आवाहन राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राच्या वतीने करण्यात आले आहे. हवामानातील हे बदल दिलासा देणारे असले तरी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भात कमाल तापमानाचा पारा 40 अंशांच्या आसपास राहील, अशी शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे.

या जिल्ह्यांमध्ये यलो अलर्ट

रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळ्यामध्ये यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. या जिल्ह्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटासहीत हलक्या ते मध्यम स्वरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. या जिल्ह्यांमध्ये 30 ते 40 किलोमीटर प्रति तास वेगाने वारे वाहतील. जळगाव, नाशिक, आहिल्यानगर, सोलापूर, छत्रपती संभाजी नगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, धाराशीव, अमरावती, बुलढाणा, चंद्रपूर, यवतमान, वाशीम, वर्धा, नागपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांमध्ये यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

पुणे, पुण्यातील घाटमाथा, कोल्हापूर, साताऱ्याबरोबरच सांगली आणि सोलापूरमध्ये यलो अलर्ट जारी करण्यात आला असून विजांच्या कडकडाटासहीत पाऊस पडू शकतो. पुढील पाच दिवसांसाठी म्हणजेच 25 एप्रिलपर्यंत हा इशारा कायम असेल असं हवामान खात्याने मंगळवारी स्पष्ट केलं.

राज्यात मंगळवारी कुठे कुठे पडला पाऊस ?

सोलापूर : सोलापुरात संध्याकाळच्या सुमारास विजांचा कडकडाट व वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस झाला. शहरात मंगळवारी सायंकाळच्या सुमारास वादळी वाऱ्यासह गारांचा पाऊस झाला.
सिंधुदुर्ग : कणकवली शहरासह परिसरात मंगळवारी सकाळी अवकाळी पावसाने दाणादाण उडवली. आठवडा बाजार असल्याने ग्राहकांची आणि व्यापाऱ्यांची धावपळ उडाली.
हिंगोली : जिल्ह्यात सोमवारी रात्री झालेल्या पावसात वाळवणीसाठी ठेवलेली हळद भिजली. शेतातील उभी ज्वारी आडवी झाली.
रायगड : पेण, कर्जत, बदलापूर आणि इतर परिसरात सकाळच्या सुमारास पावसाच्या हलक्या सरी बरसल्या.

नागरिकांनी अशा अवस्थेत काय करावं यासंदर्भातील महत्त्वाच्या सूचना

> विजेचा कडकडाट ऐकू आला किंवा विजेची चमक दिसताच तत्काळ सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घ्यावा.
> झाडाखाली, मोकळ्या शेतात, पाण्याजवळ किंवा लोखंडी वस्तूंच्या जवळ उभे राहणे टाळावे.
> मोकळ्या जागेत मोबाइल फोन किंवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर करू नये.
> यात्रा, धार्मिक कार्यक्रम असे मोठ्या प्रमाणावरील गर्दीचे आयोजन स्थगित करावे.
> विजेच्या तारांपासून दूर रहावे.
> एखाद्या ठिकाणाचा आश्रय घेताना एकदा ते सुरक्षित आहे की नाही याची चाचपणी करावी.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

