11, 17, 18 जूनचा मुहूर्त हुकला; राज्यात आता नेमका कधी दाखल होणार मान्सून?

मुंबई | 2026 या वर्षासाठी जेव्हा मान्सूनचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला तेव्हा मान्सून वेळेआधी दाखल होणार या एका ओळीनं अनेकजण सुखावले. मात्र याच मान्सूननं आगमनानंतर काही दिवसांतच दडी मारली. पुढं लक्षद्वीप, केरळ अशी मजल दरमजल करत दक्षिण कोकणात मान्सून धडकला. मात्र तिथून पुढं त्याचा प्रवास अपेक्षित वेगानं झाला नाही. मान्सून हरवला की काय? असाच प्रश्न तज्ज्ञांनाही पडला. कारण उपग्रहानं टीपलेल्या छायाचित्रामध्येसुद्धा पावसाच्या ढगांचं अच्छादन दिसलं नाही. ज्यामुळं मान्सून प्रत्यक्षात सक्रीय होण्याच्या तारखा पुढेपुढे जातच राहिल्या. 11, 17 आणि 18 जूनचा मुहूर्त हुकला. ज्यानंतर आता हवामान विभागानं राज्यात मान्सून सक्रीय होण्यासाठी नव्या तारखा जारी केल्या आहेत.
हवामान विभागानं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार नैऋत्य मान्सून दक्षिण महाराष्ट्रातच अडकून पडल्यानं 4 ते 18 जूनदरम्यान देशभरात पावसाची सरासरी 41 टक्क्यांनी घटली, जिथं प्रत्यक्षात 72.2 मिमी पाऊस अपेक्षित असतो. नव्यानं तयार झालेली हवामान प्रणाली आणि वाऱ्याची एकंदर स्थिती पाहता पुन्हा एकदा मान्सूनची वाटचाल सुरू होण्यास पूरस स्थिती निरमाण होऊ शकते. ज्या अंदाजानुसार 24 ते 25 जूनपासून पुन्हा मोसमी वाऱ्यांचा वेग वाढून ते राज्य व्यापण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
साधारण 8 जून दरम्यान दक्षिण कोकणात दाखल झाल्यानंतर मान्सून दक्षिण मध्य महाराष्ट्रात दाखल झाला होता. मात्र तिथं तो सक्रीय होऊ शरला नाही. 17-18 जूनदरम्या नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांची वाटचाल ठप्प झाल्याचं दिसून आलं. उपलब्ध माहितीनुसार मान्सूनची उत्तरेकडील सीमा कैक दिवसांपासून कोकणातील हर्णे, पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, दक्षिणेकडे हैदराबाद, रांची आणि मुझफ्फरपूर या भागांवरून स्थिर जात आहे. येत्या काळात 4-5 दिवसांत हेच वारे तेलंगणा, ओडिशा, झारखंड, बिहार आणि छत्तीसगडच्या काही भागांत पुढे सरकतील.
परिणामी 22 जूननंतर राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये पावसाच्या तुरळत सरींची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे मात्र यादरम्यान अतिवृष्टी होणार नाही. 24 आणि 25 जून या दिवशी जूनच्या सुमारास प्रामुख्यानं कोकण पट्टीवर मान्सून सक्रीय होईल आणि त्यानंतर 28 जूनपर्यंत अतिवृष्टीचे ढग सक्रीय होतील. 26 आणि 27 जूनदरम्यान पाऊस उत्तर कोकणात पोहोचेल अशी शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे.