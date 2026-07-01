सोसाट्याच्या वाऱ्यासह वादळी पाऊस; मुंबईसह कोकणात 4 दिवस 'ऑरेंज अलर्ट', मराठवाड्यातही संततधार

मुंबई | मागील 24 तासांमध्ये मुंबई, नवी मुंबई आणि उपनगरांमध्ये सूर्यरदर्शन झालेलं नाही. शहरासह राज्यातील इतरही भागांमध्ये पावसानं जोरदार हजेरी लावलेली असताना येत्या 24 तासांतसुद्धा ही स्थिती कायम असेल असा प्राथमिक अंदाज आहे. हवामान विभागाच्या अंगाजानुसार कोकण आणि गोव्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता पुढच्या 24 तासांसाठी वर्तवण्यात आली आहे. यादरम्यान वाऱ्याचा वेग ताशी 40 ते 50 किमी इतका असेल. तर, मध्य महाराष्ट्रासह राज्यातील घाट क्षेत्रामध्येसुद्धा मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
मराठवाड्यातही पावसाची संततधार सुरू राहणार असून, अधुनमधून पावसाच्या सरींचा जोर वाढलेला पाहायाल मिळू शकतो. तर इथंही वाऱ्याचा वेग ताशी 40 ते 50 किमी इतका असू शकतो. कल्याण-भिवंडीच्या ग्रामीण भागात मान्सून धमाकेदार बॅटिंग करत आहे! मुसळधार पावसामुळे चाकरमानी आणि नागरीकांची चांगलीच गडबड उडाली. असून, बळीराजा मात्र सुखावला आहे. सोमवारी रात्रभर सुरू असलेल्या रिमझिम पावसामुळे वातावरणात कमालीचा गारवा निर्माण झाला. पडघा येथील टोलनाका ते ग्रामीण रस्त्यांवर पाणी साचलं.
पावसाळा सुरू झाला तोच दरडसत्रांनाही सुरुवात झाली आहे. रायगडच्या आंबेनळी घाटातील दरड हटवण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर पोलादपूर महाबळेश्वर मार्गावरील वाहतूक पूर्ववत सुरू झाली. दरडीमुळं जवळपास दोन तास या मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली होती.
जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून मुंबईसह राज्यभरात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तविली आहे. ज्याअंतर्गत 1 जुलैपासून 4 जुलैपर्यंत संपूर्ण कोकण पट्टयासाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
कुठे, कधी जारी करण्यात आलाय ऑरेंज अलर्ट ?
यंदा मोसमी पावसाने जून महिन्यापासूनच ओढ दिली असताना आता जुलै महिन्यातही देशात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस राहणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. देशात जुलै महिन्यात सरासरीच्या 94 टक्के पाऊस होईल, असा अंदाज असून, राज्यातही विदर्भ वगळता इतरत्र पाऊस कमी होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आहे. ‘एल निनो’ स्थितीची तीव्रता वाढत असल्याने मोसमी पावसाचा हंगामावर त्याचा प्रभाव राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.