/ढगाळ वातावरण की फक्त हुलबाजी? पावसानं लावला जीवाला घोर; पुढील 24 तासांत घामाच्या धारा वाहणार

Maharashra Weather News : प्रचंड उकाड्यानं हैराण झालेले नागरिक आता मान्सूनचीच वाट पाहत असून, पावसाचे ढग आले तरीही हा पाऊस कुठं राहिला, याचीच प्रतीक्षा सर्वजण करताना दिसत आहेत. तूर्तास उकाडा कमी होणार नसला तरीही पावसाचे ढग मात्र सतत चकवा देताना दिसतील असंच चित्र आहे. केंद्रीय हवामान विभागाच्या माहितीनुसार मान्सूननं मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्राला ओढ दिली असली तरीही तेलंगणा, ओडिशा, झारखंड, बिहार आणि छत्तीसगढ भागांमध्ये पावसाचं प्रमाण वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तर, पुढील 8 ते 10 दिवसांत दिल्ली- एनसीआरपर्यंत पाऊस पोहोचेल असा प्राथमिक अंदाज आहे.
जून महिना आता शेवटाकडे जात असतानाच दक्षिण कोकणात पोहोचलेला मान्सूनसुद्धा राज्यात पुढे सरकेनासा झाला आहे. पुढील 24 तासांमध्ये या स्थितीत फारशी सुधारणा होणार नसून, राज्याच्या काही भागांमध्ये मात्र वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. रायगड, रत्नागिरी, पुणे, नांदेड, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोलीत वादळी पावसाचा अंदाज आहे. तर, राज्याच्या इतर भागांमध्ये आकाश अंशत: ढगाळ असेल असा अंदाज आहे.
18 जून रोजी पहाटेच्या सुमारास मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये पावसानं हजेरी लावली. मात्र हा रिमझिम पाऊस कधी आला आणि कधी गेला याचा सुगावा अनेकांनाच लागला नाही. दरम्यान पुढील 24 तासांमध्ये राज्यात ढगाळ वातावरणामुळं पाऊस कधी येणार याची प्रतीक्षा आता शिगेला पोहोचणार आहे.
उत्तर आणि पश्चिम महाराष्ट्रात हवामानाचं संमिश्र रुप पाहायला मिळेल. जिथं उत्तर महाराष्ट्राात धुळे, जळगाव, नाशिकमध्ये सकाळ आणि दुपारच्या वेळात उष्णतेची लाट सक्रिय असेल. तर, सूर्य मावळतीला गेल्यानंतर इथं मेघगर्जनेसह हलक्या पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. सातारा, सांगली, कोल्हापूर इथं घाटमाथ्यावर पावसासाठी पूरक वातावरणनिर्मिती होताना दिसेल तर, सोलापुरात मात्र उष्णतेच्या लाटेचा इशारा हवामान विभागानं दिला आहे.
केंद्रीय हवामान विभागानं देश स्तरावर मान्सूनचा अंदाज वर्तवताना दक्षिण पश्चिम मान्सून 25 ते 30 जूनदरम्यान दिल्ली एनसीआरसह इतरही क्षेत्रांपर्यंत पुढे सरकेल असं स्पष्ट केलं आहे. तर, इथून पुढं पावसाचा प्रवास हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर आणि उत्तराखंड दिशेनं सुरू होईल. सध्या मान्सूनवर एल निनोच्या प्रभावासह वाऱ्याच्या इतरही स्थितीचे परिणाम पाहायला मिळत आहेत. त्यातच नव्यानं सक्रिय झालेल्या पश्चिमी झंझावातामुळंसुद्धा देशाच्या बहुतांश राज्यांमध्ये पाऊस आणि गारपिटीचा प्राथमिक अंदाज आयएमडीनं वर्तवला आहे.