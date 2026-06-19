/शाळांच्या वेळा बदलाव्या लागेपर्यंत उकाडा; राज्यात पावसाची चिन्हंच नाहीत, देशातील काही राज्यांना मात्र वादळाचा इशारा

मुंबई | केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागानं जारी केलेल्या माहितीनुसार गेल्या 2 आठवड्यांपासून एकाच ठिकाणी रेंगाळणारा मान्सून काही अपेक्षित प्रगती करत नाहीये. याचदरम्यान देशातील 11 राज्यांमध्ये वादळी पावसाचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. या इशाऱ्यानुसार उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, राजस्थानसह अनेक राज्यांचा समावेश आहे. आयएमडीच्या पूर्वानुमानानुसार पुढील 15 तासांमध्ये साधारण ताशी 80 किमी इतक्या वेगानं वारे वाहण्याची शक्यतासुद्धा वर्तवण्यात आली आहे. पुढील 4 ते 5 दिवस हीच स्थिती कायम असेल असा अंदाज हवामान विभागानं जारी केला आहे.
देशाप्रमाणं राज्यातही मान्सूननं फारशी प्रगती केली नसल्यामुळं राज्यात मान्सूनची ओढ कायम आहे. वाढत्या उकाड्यामुळं नागरिकांच्या जीवाची काहिली होत आहे, तर अनेक भागांमध्ये धरणांची पाणीपातळी खाली गेल्यानं गावखेड्यांपासून अगदी मुंबईसारख्या शहरांवरही पाणीटंचाईचं गंभीर संकट घोंगावत आहे.
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये तुरळक पावसाची हजेरी असू शकते. ज्या धर्तीवर या जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. अद्यापही मान्सून राज्यात सक्रिय झाला नसल्यानं उष्ण आणि दमट हवामानामुळं शेतशिवारंसुद्धा कोरडीठाक पडली आहेत. पुढच्या 24 तासांत या परिस्थितीमध्ये फारशी सुधारणा अपेक्षित नसून, रायगड, लातूर, धाराशिवमध्ये चकवा देणाऱ्या पावसाची शक्यता आहे. तर, राज्याच्या इतर भागांमध्ये आकाश अंशत: ढगाळ राहणार असून, उकाडा आणि दमट हवामानाची स्थिती कायम असेल असाही इशारा देण्यात आला आहे.
रायगड जिल्ह्यातील अंगणवाड्या , प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा सकाळच्या सत्रात भरवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी जारी केले आहेत. अल निनोच्या प्रभावामुळे रायगडात उष्णतेच्या लाटेचा परिणाम अगदी स्पष्टपणे पाहायला मिळत असल्यानं 19 ते 30 जूनपर्यंत हे आदेश कायम राहतील. ज्याअंतर्गत शाळा, अंगणवाड्या दुपारच्या सत्रात न भरवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मौसम संबंधी चेतावनी— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 18, 2026
मुख्य बिंदु
(i) सप्ताह के दौरान पूर्वोत्तर भारत और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
(ii) विदर्भ और तेलंगाना के कुछ अलग-अलग क्षेत्रों में 20 जून तक उष्ण लहर की स्थिति बने रहने की बहुत संभावना है। वहीं आज,… pic.twitter.com/FGwXBMjO0A
दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेशसह राजस्थानात वादळी वारे आणि पावसाचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर, हिमाचल प्रदेशात 19 जून अर्थात पुढच्या 24 तासांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. हिमाचलच्या चंबा, चांगडा या भागांसाठी पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला असून, 20 ते 22 जूनदरम्यान राज्यात गारपिटीचीसुद्धा शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तर, जम्मू काश्मीरमधील पुलवामा, पुंछ आणि कुपवाडा इथं मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. दक्षिण भारतासह पूर्वोत्तर भारतात पावसाची जोरदारहजेरी असेल, शिवाय इथं सोसाट्याचा वारा सुटण्याचीसुद्धा शक्यता असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.