/मुंबईला अजूनही पावसाची आस; उपनगरांत पहाटे बरसल्या हलक्या सरी, विदर्भासह कोकणाला अजूनही सोसावा लागणार उष्णतेचा मारा

Maharashtra Weather News : जून महिन्याची शेवटाकडे वाटचाल सुरू असतानाची उत्तर भारतासह मध्य भारतात अद्यापही उकाड्याचीच परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. उष्णतेच्या लाटेसम स्थिती अजूनही निवळली नसल्यानं आणखी किती दिवस उष्णतेचा मारा सोसावा लागणार? हा एकच प्रश्न सातत्यानं विचारला जात आहे. त्यातच केंद्रीय हवामान विभागानं काही महत्त्वाची माहितीसुद्धा जारी केली आहे. आयएमडीच्या माहितीनुसार नैऋत्य मान्सूनची उत्तरेकडील समा हर्णे, सोलापूर, भद्राचलम, फुलबनी, रांची, जमुई, मुझफ्फरपूरहून पुढे जात असून, त्यामुळं महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये मान्सून सक्रीय होण्यास पूरक स्थिती असेल असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्यासोबतच तेलंगणा, झारखंड आणि बिहारसह छत्तीसगढच्या काही भागांमध्ये 23 जूनपर्यंत पावसाची हजेरी असेल असा अंदाज आहे.
मान्सून पुन्हा सक्रीय होण्यास पूरक स्थिती असतानाच विदर्भात मात्र उकाडा कायम राहणार आहे. तर, कोकणातील बहुतांश भागांमध्ये हवामान उष्ण आणि दमट असेल. राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये वादळी पावसाचीसुद्धा हजेरी असू शकते, ज्या धर्तीवर त्या त्या भागांना यलो अलर्ट देत सतर्क करण्यात आलं आहे.
विदर्भात प्रामुख्यानं अमरावती, वाशिम, अकोल्यात उष्णतेची लाट असेल. तर, याच विदर्भाच्या नागपूर, गोंदिया, गडचिरोलीला वादळी पावसाचा तडाखा बसण्याची शक्यता आहे. इथं कोकणातील सिंधुदुर्ग आणि रायगडमधील काही गावांमध्ये पावसाची दमदार हजेरी पाहायला मिळू शकते. 21 जूनच्या पहाटे मुंबई शहरातील पश्चिम उपनगर आणि नवी मुंबई क्षेत्रामध्ये कुठं पावसाच्या तुरळक सरी तर, कुठं मुसळधार पाऊस झाला. ज्यामुळं काही तासांच्या पावसानं नागरिक सुखावले. मुंबई मुख्य शहराला मात्र पावसाची आस कामय आहे.
IMD च्या प्राथमिक माहितीनुसार उत्तर पश्चिम भारतातील पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशतच्या पश्चिमी भागांमध्ये उकाडा अधित असेल. तर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंडमध्ये मध्यम स्वरुपातील पावसासह पर्वतीय क्षेत्रांमध्ये बर्फवृष्टीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
Advance of Southwest Monsoon 2026— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 20, 2026
The Northern Limit of Monsoon continues to pass through 18°N/60°E, 18°N/65°E, 18°N/70°E, Harnai, Solapur, Hyderabad, Bhadrachalam, Koraput, Phulbani, Ranchi, Jamui, Muzaffarpur and 28.3°N/83°E.
Conditions are favourable for further… pic.twitter.com/mN9Q7aub2a
केरळ, कर्नाटक, तामिलनाडू आणि देशातील पश्चिम किनारपट्टीवर मान्सून सक्रीय झाला असला तरीही महाराष्ट्रात मात्र त्याची अपेक्षित नोंद झालेली नाही. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार 21 जूननंतर मान्सून किमान प्रगती करेल आणि हा मोठा दिलासा ठरेल. देशातील सरासरी तापमान काही अंशांनी अधिक असेल. दुपारच्या वेळी उष्मा अधिक जाणवेल असा अंदाज हवामान विभागानं जारी केला आहे.