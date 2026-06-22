/भल्या सकाळी काळोख दाटला! मेघगर्जनेसह मुंबई, उपनगरांत पावसाची हजेरी; राज्यात कुठं बरसणार?

मुंबई | मान्सूनचा पाऊस नेमका कधी येणार? कुठं राहिला पाऊस? या आणि अशा असंख्य प्रश्नांची उत्तरं देत खुद्द वरुणराजा अखेर महाराष्ट्रावर मेहेरबान होत झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. मागील 24 तासांमध्ये मुंबई शहरासह उपनगरांमध्ये पावसाच्या तुरळक सरी बरसल्या. ज्यानंतर नव्या आठवड्याची आणि नव्या दिवसाची अर्थात 22 जून 2026 ची सुरुवातच पावसाळी ढगांच्या काळोखानं, मेघगर्जनेनं आणि विजांच्या कडककटानं झाली. पुढील 24 तासांमध्ये कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रातही पावसाची जोरदार हजेरी असेल. तर, विदर्भात काही जिल्ह्यांमध्ये उष्णतेसह काही जिल्ह्यांत मात्र वादळी पावसाची हजेरी पाहायला मिळेल.
विदर्भात प्रामुख्यानं नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली इथं जोरदार वादळी पावसाची हजेरी असेल ज्यामुळं या भागांना ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर, मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग इथं पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातही सोमवारी पहाटे मान्सूनची दमदार हजेरी पाहायला मिळाली. विजांचा कडकडाट आणि ढगांच्या गडगडासह इथं पावसाच्या जोरदार सरी बरसल्या. गेले काही दिवस पावसाने दडी मारली होती. त्यामुळे पेरणी केलेल्या शेतकऱ्यांवर संकट ओढवलं होतं. काही ठिकाणी पेरणी करून उगवलेलं भाताचं रोप कडक उन्हामुळे करपून जाण्याची भीती शेतकऱ्यांच्या मनात होती. मात्र या पावसाच्या जोरदार सरी बरसल्याने शेतकरी सुखावला आहे. हवामान विभागाने आजपासून पुढील दोन दिवस जिल्ह्याला पावसाचा येलो अलर्ट जाहीर केला आहे.
हवामान विभागाच्या माहितीनुसार हा संपूर्ण आठवडा राज्यात पावसाची प्रगती पाहायला मिळेल. ज्यामध्ये मान्सून उत्तर किनारपट्टी आणि राज्याच्या अंतर्गत भागांकडे सरकणार आहे. साधारण मागील 15 दिवसांपासून दक्षिण कोकणात रेंगाळलेला मान्सून अखेर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, कोल्हापूर, सातारा, सांगली आणि पुण्यापर्यंत पुन्हा सक्रिय होत आहे. ज्यामुळं परिणामस्वरुप या भागांमध्ये कुठं मुसळधार तर कुठं मध्यम स्वरुपातील पावसाची हजेरी पाहायला मिळेल.
ज्येष्ठ हवामान तज्ज्ञ कृष्णानंद होसाळीकर यांच्या माहितीनुसार पुढील 24 तासांत दक्षिण कोकणासह महाराष्ट्राच्या काही भागांत मान्सून पुन्हा सक्रिय होण्यासाठी पूरक स्थिती असून, त्यामागोमाग राज्यातही या मोसमी वाऱ्यांची व्याप्ती वाढेल.
पुढील काही दिवसांचा काळ नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या प्रगतीसाठी पोषक असेल असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. मागील 24 तासांत देश स्तरावर मान्सूनची प्रगती झाली नसली तरीही महाराष्ट्रात मात्र हे वारे तुलनेनं पुढे सरकले. पुढील 48 तासांमध्ये हा पाऊस महाराष्ट्रासह तेलंगणा, ओडिशा, झारखंड, बिहार अशा भागांमध्ये हजेरी लावत पुढील रोखानं प्रवास सुरू करेल.