/मुंबईत पावसाचा लपंडाव; कोकणासह मध्य महाराष्ट्रात मात्र जोरदार हजेरी, कुठे आहे ऑरेंज अलर्ट?

मुंबई | देशभरात मान्सूननं प्रगती करण्यास सुरुवात केली असातानाच अद्यापही काही भागांमध्ये मात्र मान्सूननं तग धरलेला नाही. मुंबईसुद्धा पावसामुळं होणाऱ्या गारव्याच्या प्रतीक्षेतच आहे. शहरात मागील 24 तासांत पावसानं काहीशी विश्रांती घेतली आणि उष्मा पुन्हा जाणवू लागला. अर्थात शहरातील दृश्यमानता मोठ्या प्रमाणास सुधारल्याचं लक्षात आलं. पुढील 24 तासांमध्ये शहरात पुन्हा एकदा पावसाचे ढग दाटून येतील आणि ते बरसतीलसुद्धा. ज्यामुळं आठवडी सुट्टीला पाऊस घरात डांबून ठेवू शकतो, असं म्हणणं गैर ठरणार नाही.
फक्त मुंबई आणि नवी मुंबई, उपनगरं नव्हे तर राज्यात कोकण किनारपट्टी आणि मध्य महाराष्ट्रात मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. सध्या आंध्र प्रदेशपासून मध्य महाराष्ट्रापर्यंत कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय असल्यानं इथं पावसाची हजेरी पाहायला मिळत आहे.
शनिवारपासून महाराष्ट्रात पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता असून जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत हे चित्र बदलणार नाही. हवामान विभागाकडून या पार्श्वभूमीवर सतर्कतेचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. तर राज्यातील काही जिल्ह्यांना पावसाचा ऑरेंज आणि यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
हवामान विभागानं वर्तवलेल्या नव्या अंदाजानुसार कोकण किनारपट्टी क्षेत्रात येत्या काळात पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यात आहे. या सोसाट्याचा वारा वाहणार असून, वाऱ्याचा ताशी वेग 40 ते 50 किमी इतका असेल. ज्यामुळं वादळी पावसाची शक्यता नाकारता येत नसल्यानं यंत्रणासुद्धा सतर्क आहेत.
आयएमडीच्या प्राथमिक अंदाजानुसार राज्यातील 24 जिल्ह्यांना पावसाचा ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. यामध्ये बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, जालना, ठाणे, नाशिक, रायगड, मुंबई, विदर्भातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यंदाच्या मान्सूनवर एल निनोचं सावट असलं तरीही सोमाली जेटमुळं मान्सूनला ताकद मिळू शकते. त्यामुळं आता जुलै महिन्यातील मान्सूनवर साऱ्यांच्याच नजरा असतील हे खरं.
हवामान विभागाच्या माहितीनुसार 27 जून अर्थात पुढील 24 तासांमध्ये उत्तर पश्चिमेकडे उष्मा वाढलेला असेल. तर, पूर्व आणि पूर्वोत्तर भारतासह पश्चिमी किनारपट्टी क्षेत्राकडेसुद्धा मान्सून सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. हिमालय पट्ट्यात येणारं बंगालचं क्षेत्र, सिक्कीम, आसाम, मेघालय आणि अरुणाचल प्रदेशात पुढील 72 तास मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. तर, पर्वतीय भागांमध्ये यादरम्यान भूस्खलनाचा इशारासुद्धा देत नागरिकांना सतर्क करण्यात आलं आहे.