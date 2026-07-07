/देशभरात मान्सून सक्रीय; राज्यात मुंबई, कोकणासह घाटमाथ्यावर मुसळधार, कोणत्या जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा इशारा?

मुंबई | मागील 24 तासांमधील मुसळधार पावसानंतर मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये पावसां काहीशी उसंत घेतली. मात्र तरीही दिवसभरात पावसाचं सावट शहरावर कायम असेल. ज्यामुळं हवामान विभागानं 7 जुलै, अर्थात पुढील 24 तासांसाठी शहराला पावसाचा ऑरेंज अलर्ट दिला आहे. यादरम्यान सोसाट्याचा वारा सुटून पावसाच्या वादळी सरींची शक्यतासुद्धा हवामान विभागानं नाकारलेली नाही. याच पार्श्वभूमीवर, सुरक्षितता केंद्रस्थानी ठेवत मुंबईतील शासकीय, खासगी, महानगरपालिका शाळा आणि महाविद्यालयांना मंगळवार, 7 जुलै रोजी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये पावसानं जोरदार हजेरी लावली असून, अनेक जिल्ह्यांना पुराचा तडाखा बसला. पालघर, रायगड, नाशिक, कोल्हापूर, साताऱ्यातील घाटमाथ्यावर पावसानं जोरदार हजेरी लावल्यानं जनजीवनही विस्कळीत झालं. ज्यामुळं कोकणासह राज्यातील घाटमाथ्यावर सध्या पावसाचा रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर विदर्भाला पावसाचा ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. सिंधुदुर्ग, अहिल्यानगर, पुणे, नंदूरबार, धुळे, जळगाव, वाशिम, वर्धा इथं पावसाच्या धर्तीवर यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
सोमवारी पहाटे दरड कोसळल्यामुळे मुंबईच्या दिशेने येणाऱ्या लेनवर वाहतूक बंद करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर कनेक्टिंग लिंकवर कोसळलेल्या मातीमुळे बंद झालेली वाहतूक आता 2 लेन मध्ये पूर्ववत करण्यात आली आहे. प्रशासनाने युद्धपातळीवर रस्ता मोकळा करून मार्ग खुला केला. मात्र येथून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना सतर्क राहण्याचा सल्लाही दिला.
देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये मान्सून सक्रिय झाला असून, उत्तर भारतातील पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू काश्मीर इथंसुद्धा मान्सून चांगलाच सक्रीय झाला आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार 7 ते 9 जुलैदरम्यान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थानचा पूर्व भाग आणि उत्तर प्रदेशातील काही भागांमध्ये सामान्यहून अधिक पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तर, 12 जुलैपर्यंत हिमाचल प्रदेशसह उत्तराखंडमध्ये जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. अतीव पर्वतीय राज्यांमध्ये हिमवृष्टीसुद्धा नाकारता येत नाही असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
आयएमडीच्या पूर्वानुमानानुसार जम्मू काश्मीर, लडाखमध्ये 7-8 जुलैदरम्यान विविध क्षेत्रांमध्ये पावसाची शक्यता असून, यादरम्यान तापमानात किंतिच घट अपेक्षित आहे. तर काही भागांमध्ये पुरासह भूस्खलनाचा धोका आहे. ज्यामुळं विशेषत: पर्यटनाच्या उद्देशानं या भागांमध्ये असणाऱ्यांनी काळजी घ्यावी असं आवाहन करण्यात येत आहे.
देशाच्या दक्षिणेकडेही मान्सून सक्रिय झाला असून, गोवा, कर्नाटक, केरळात जोरदार पावसामुळं सतर्कतेचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. अतिवृष्टीमुळं सखल भागांमध्ये पाणी साचण्याच्या घटना घडू शकतात. ज्यामुळं वाहतूक कोंडी आणि भूस्खलनाचा धोका वाढत असल्याचा इशारा यंत्रणांनी दिला आहे.